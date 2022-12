E-Christmas: il menù per un vero Natale green

Anche durante le festività si può aiutare l’ambiente, con un menù sostenibile. Tessa Gelisio ci ha svelato qualche segreto per stupire gli ospiti con delle portate che limitano i consumi e l’impatto ambientale, senza dimenticare il gusto.

Seguite le sue indicazioni per portate a tavola un vero Natale green!

ANTIPASTO: DEI DELIZIOSI CROSTINI

Preparate un soffritto con sedano, carota, cipolla e rosmarino, per avere più profumo. Aggiungete i fagioli cannellini e ripassateli per qualche minuto. Frullate il tutto con olio EVO e un pizzico di sale. In questo modo otterrete una sorta di hummus di fagioli.

Potete servire la mousse da sola, con del pane raffermo reso croccante in forno, oppure aggiungendovi anche del formaggio spalmabile, per una versione non vegana. Sopra, potete condire con dei pomodori secchi o dei pomodorini sott’olio o un paté di olive.

PRIMO: RAGÙ DI LENTICCHIE

Una vera bomba nutritiva a bassissimo impatto ambientale. Iniziate con un trito di sedano, carote e cipolla. Se riuscite, tritate tutto manualmente per evitare di consumare troppa energia. Procedete poi con la cottura su una base di olio EVO, a cui unite del rosmarino e il trito precedente, in modo abbondante per insaporire il piatto. Aggiungete 200 grammi di lenticchie e sfumate con del vino rosso. Quando l’alcol sarà evaporato, aggiungete un cucchiaio di concentrato di pomodoro e 400 grammi di polpa di pomodoro.

Cercate di utilizzare sempre il coperchio, perché così la pentola arriverà prima a temperatura e la manterrà più facilmente. Così si riducono i tempi di cottura e di conseguenza anche quelli di elettricità o di gas.

Unite il vostro ragù di lenticchie alla pasta e servite completando il piatto con della granella di mandorle o una spolverata di parmigiano. Un pasto non solo sostenibile ma buonissimo, che mette d’accordo tutti.

SECONDO: SPADELLATA DI SEITAN, BROCCOLI E FUNGHI

Il broccolo è un prodotto di stagione, quindi come tutti i prodotti di stagione ha un minore impatto ambientale. Il seitan è un’alternativa vegetale alla carne e i funghi, oltre a essere buonissimi, sono anche dei grandi amici dell’ambiente.

Saltate con un po’ di olio EVO il seitan e i broccoli, allungando con dell’acqua o, per dare un sapore più deciso, con del brodo vegetale. Aggiungete poi i funghi, precedentemente spadellati con olio e uno spicchio d’aglio e servite ai vostri ospiti.

Cotto e mangiato…green!