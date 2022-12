E-Christmas: ecologia da sfogliare

Sono da sempre uno dei regali di Natale più gettonati e apprezzati. I libri, in tutte le loro sfumature anche quelle più green. Perché in questo periodo dove le tematiche ambientali sono al centro del dibattito tutti siamo chiamati a una riflessione sulla situazione attuale.

Come quella fatta da Greta Thunberg. La portavoce dei più giovani e non solo. “The Climate Book” è il titolo del suo nuovo libro, nato dalla collaborazione con oltre 100 esperti. Geofisici, matematici, oceanografi, meteorologi ma anche ingegneri, economisti e psicologi. Un’analisi a 360 gradi sulla crisi climatica.

Crisi climatica che è sotto gli occhi di tutti. Poche settimane fa il Mose ha salvato Venezia da una mareggiata record. Nel libro: “Venezia e i cambiamenti climatici” di Carlo Giupponi si intrecciano due problematiche che colpisco la serenissima: il cambiamento climatico e il turismo di massa.

Stefano Mancuso nel romanzo “La tribù degli alberi” tratta invece in modo più leggero e fantasioso l’importanza degli alberi. Un viaggio nel mondo della botanica che ci racconta, anche sotto l’aspetto scientifico, le piante e il ruolo che giocano nella salvaguardia dell’ambiente. Il nostro futuro dipende anche da loro.

Imparare fin da piccoli ad avere rispetto della natura è la chiave per una nuova visione. “Manuale per supereroi green. Per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo” di Mauro Garofalo è una guida illustrata per i più piccoli che racconta in modo leggero quelli che sono i grandi problemi del nostro pianeta.