Un libro in cambio di una bottiglia di plastica e una lattina di alluminio

Il caffè sospeso rappresenta una tradizione sociale e culturale tipica Partenopea. Da questa idea una libreria di Polla, piccolo comune in provincia di Salerno, ha esteso il concetto lanciando l’iniziativa il “libro sospeso”. Da qui poi, Michele Gentile, il librario di Polla che gestisce l’Ex Libris Cafè, ha deciso di unire anche una versione più eco-friendly per sensibilizzare sul problema dei rifiuti: per avere un libro in sospeso basta portare in libreria una bottiglia di plastica e una lattina di alluminio da riciclare.

L’iniziativa “Non rifiutiamoci”, rivolta principalmente a bambini e ragazzi under 14, vuole quindi incentivare e unire l’amore per la lettura all’impegno sociale per l’ambiente. I rifiuti raccolti in libreria vengono poi destinati ad apposite piattaforme di raccolta e riciclo e il corrispettivo ottenuto per il conferimento viene a sua volta reinvestito da Michele in altri libri.