COP28: l'appello dell'UNICEF ai leader mondiali

Le Parti aderenti all’Accordo di Parigi hanno convenuto che nell'intraprendere azioni per il clima, gli Stati devono rispettare, promuovere e considerare i diritti dei bambini e l'equità intergenerazionale. Gli Stati devono agire per garantire il diritto dei bambini a un pianeta pulito, sano e sostenibile. Ciononostante, questo accordo non si è ancora tradotto in iniziative o investimenti significativi in politiche climatiche orientate ai bambini. Ad esempio:

A livello globale, meno della metà dei Contributi determinati a livello nazionale (National Determined Contributions - NDC) sono attenti alle esigenze dei bambini e solo il 23% ha indicato che il processo NDC è stato partecipativo e ha coinvolto i giovani. Ancora meno, il 2%, ha indicato che il processo ha coinvolto i bambini.

Solo il 2,4% dei finanziamenti per il clima provenienti dai principali fondi multilaterali per il clima può essere classificato come "child-responsive" e su 591 progetti approvati in un periodo di 17 anni, dal 2006 al 2023, solo un progetto si è concentrato sull'istruzione come obiettivo principale.

La parola "bambini" compare solo due volte nel Rapporto di sintesi 2023 del Sesto Rapporto di Valutazione dell'IPCC, redatto dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. Il rapporto di sintesi delle Nazioni Unite sul dialogo tecnico del primo Global Stocktake, pubblicato nel settembre 2023, non fa alcun riferimento ai "bambini" e fa riferimento ai "giovani" solo quattro volte.

Per questo l'UNICEF chiede ai leader di:

- Inserire i bambini nella Cover Decision della COP28 e convocare un dialogo tra esperti su bambini e cambiamenti climatici. L'inclusione nella Cover Decision risulterà in un processo essenziale per l'integrazione dei diritti dell'infanzia, mentre il processo di dialogo tra esperti garantirà una comprensione diffusa degli impatti sproporzionati sui bambini e delle opzioni di azione delle Parti.

- Inserire l'equità tra bambini e generazioni nel Global Stocktake (GST). Il Global Stocktake sarà alla base del prossimo ciclo di presentazione dei Contributi determinati a livello nazionale (NDC) e l'inclusione di una forte attenzione ai bambini costituirà un precedente per una maggiore inclusione e attenzione anche in tutti i futuri NDC.

- Includere i bambini e i servizi essenziali resilienti al clima nella decisione finale sull'Obiettivo Globale per l'Adattamento (GGA). Garantire che il testo della decisione sul GGA includa raccomandazioni chiave per i bambini rafforzerà per anni la realizzazione dell’adattamento dei servizi essenziali per i bambini in ogni Paese.

- Garantire che il Fondo per le perdite e i danni e le modalità di finanziamento rispondano alle esigenze dei bambini e che i diritti dell'infanzia siano integrati nella governance e nel processo decisionale del Fondo. Le perdite e i danni causati dalla crisi climatica rappresentano una grave ingiustizia intergenerazionale e l'inserimento dei diritti dell'infanzia nella governance e nel processo decisionale del Fondo garantirà che i bambini siano presi in considerazione e ricevano una risposta.

Alla COP28 l'UNICEF lavorerà con più di 100 bambini e giovani attivisti per il clima, anche dai Paesi più colpiti dalla crisi climatica.