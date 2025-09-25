Contaminanti congelati: il pericoloso tesoro dei ghiacciai italiani

Quello che gli studiosi hanno trovato sono inquinanti organici e non come metalli pesanti, composti organici persistenti come ddt e pcb, in percentuali variabili a seconda del ghiacciaio. L'Ebenferner, in provincia di Sondrio, ad esempio, presenta livelli più elevati di metalli pesanti e potenzialmente tossici (Cd, Hg, Pb, Zn). In altri, come il Preda Rossa, sempre in provincia di Sondrio, la contaminazione è attribuibile invece alle caratteristiche geologiche locali.