Comfort a zero emissioni

Chi l’ha detto che comfort ed ecologia non possono andare a braccetto? Di certo non gli ospiti di quello che si definisce un “green hotel”. Parliamo dell’Hotel Milano Scala, il primo albergo a zero emissioni della città, una struttura impegnata da diversi anni nella riduzione dell’impatto ambientale della sua attività.

Siamo nell’elegante cuore di Brera, a pochi passi dal Teatro alla Scala. Entrando in questo hotel, si viene accolti con il massimo del comfort, ma anche con degli accorgimenti molto particolari. Un esempio? Ridurre al minimo l’impatto ambientale, per soddisfare i clienti nel pieno rispetto del nostro Pianeta.

Una serie di innovazioni sostenibili adottate per dare una svolta green al settore. Come ad esempio il sistema di depuratori dell’acqua, che permettono di riutilizzare bottiglie di vetro e di abbandonare l’acqua confezionata. O anche i depuratori d’aria indoor, che negli spazi chiusi riescono a rimuovere fino al 99% di virus, allergeni e agenti inquinanti presenti nell’aria. Una tecnologia che dal 2019 ha ridotto l’inquinamento indoor dell’80%, garantendo un’ottima qualità dell’aria.

Tutta la plastica è stata ovviamente sostituita da carta riciclata e riciclabile, perfino per i dettagli più piccoli come le penne o i biglietti da visita. L’Hotel Milano Scala è anche uno dei pochissimi hotel in Italia a servirsi di un sistema di climatizzazione, trattamento dell’aria e produzione d’acqua calda a recupero di calore. Un sistema completamente alimentato da energia elettrica, proveniente da fonti pulite e rinnovabili. L’applicazione di queste tecnologie consente un risparmio energetico annuo del 45% e una riduzione di emissioni di CO2 pari a 417,5 tonnellate.

Una filosofia della sostenibilità adottata anche dalla linea food. Un dialogo tra territorio, natura e cucina, per offrire ai clienti prodotti biologici e a km zero. La formula gastronomica proposta si intitola proprio “green&local”, un concetto che sottolinea il basso impatto ambientale e la valorizzazione dei prodotti del territorio. Tutto quello che c’è sul menù proviene infatti da aziende agricole vicine a Milano o addirittura dall’orto sul terrazzo dell’hotel. Oasi urbana e fiore all’occhiello dell’albergo, un angolo di verde tra i tetti di Milano.

Un modo originale di ripensare l’ospitalità. Perché per proteggere il Pianeta, non bisogna necessariamente rinunciare alle comodità.