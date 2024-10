Cibo e cambiamenti climatici: un rapporto difficile

Il modo in cui produciamo e consumiamo cibo non solo gioca un ruolo importante nella crisi climatica, ma ne subisce anche le dirette conseguenze, aumentando l'insicurezza alimentare nel mondo.

Sul nostro Pianeta più di 700 milioni di persone vivono in condizioni di fame, circa 1 persona su 11, e la percentuale si alza nei Paesi più fragili ed esposti a condizioni estreme come l'Africa. Una persona su 5. Situazione aggravata da crisi sanitarie, guerre e conflitti interni.

In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, celebrata ogni anno il 16 ottobre, siamo stati alla FAO, Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite, per capire meglio questa connessione.