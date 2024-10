Stati Uniti: un nuovo santuario marino protegge la natura e celebra la cultura indigena

Il progetto rientra nella strategia del presidente Joe Biden di ottenere la protezione del 30% dei territori e delle acque degli Stati Uniti entro il 2030. Come ha sottolineato Brenda Mallory, presidente del White House Council on Environmental Quality: “Il Chumash Heritage National Marine Sanctuary è il risultato della collaborazione tra leader statali, territoriali, locali e indigeni e l’amministrazione Biden-Harris per dimostrare che possiamo proteggere le acque importanti dal punto di vista culturale ed ecologico, costruendo al contempo un futuro di energia pulita. Con l’annuncio di oggi, il presidente Biden ha ora preservato oltre 45 milioni di acri di terre e acque, proteggendo al contempo siti che onorano le comunità indigene e raccontano una storia più completa della nostra nazione”.