Cherosene “solare” per aerei a impatto zero

Volare potrebbe presto pesare un po’ meno sull’ambiente, grazie alla tecnologia sviluppata dalla startup svizzera

Synhelion

cherosene solare

: un

Un carburante sintetico ecosostenibile che aiuterebbe il settore dei trasporti aerei ad accelerare il processo di

decarbonizzazione

grandi specchi mobili

vapore acqueo e l’anidride carbonica si trasformano in una miscela di idrogeno e monossido di carbonio

. Una soluzione innovativa per utilizzare la luce solare in un modo tutto nuovo. Tramitela radiazione del sole viene raccolta e indirizzata a un ricevitore, il cui aumento di temperatura innesca una reazione. Quando infatti vengono raggiunti i 1500 °C, il. Composto che viene poi convertito in carburante liquido.

Come spiegano i suoi ideatori, il combustibile bruciando produce la stessa quantità di anidride carbonica necessaria per la sua fabbricazione. E l’

impronta di carbonio

è pari a zero

, non influendo sulla concentrazione finale di carbonio nella biosfera,. Inoltre il cherosene solare è compatibile con i motori, le raffinerie e tutte le infrastrutture attuali, che non dovranno quindi essere riconvertite.

La prima compagnia a provare il combustibile solare sarà la

Swiss International Air Lines

2023

tutta l’Europa

primo impianto per la produzione industriale

mobilità climate-friendly

, grazie a una collaborazione con la startup che permetterà di usare il cherosene già nel. Ma l’interesse è forte da parte di. La Germania ha investito nel progetto ben 4 milioni e altri 16 milioni sono arrivati da diversi investitori. La startup sta anche lavorando a un, che sarà realizzato nella tedesca Jülich. Un messaggio decisamente positivo per tutto il settore dei trasporti, che ha davanti a sé una sola strada da percorrere: quella della