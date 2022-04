“Simile”, l'applicazione per il monitoraggio dei laghi insubrici

In Italia sono presenti numerosi laghi naturali, con origini e caratteristiche diverse. I cosiddetti “oro blu”, sono una risorsa fondamentale che deve essere però protetta, infatti anche loro sono soggetti ai rischi legati al cambiamento climatico e alla forte pressione antropica. Tra l

’Italia

Svizzera

lago di Como, Maggiore e Lugano

SIMILE

progetto congiunto tra Italia e Svizzera per la salvaguardia e il monitoraggio integrato dei laghi insubrici e dei loro ecosistemi

e lasi collocano i grandi laghi insubrici come il, la loro gestione non può prescindere da questo aspetto. In questo senso si inserisce “”, il. Il sistema si prefigge di individuare possibili criticità in modo puntuale e tempestivo e prevede, tramite il coinvolgimento di associazioni, enti di ricerca e cittadini, la stesura di linee guida per la gestione delle acque e delle sfide future che i grandi laghi subalpini saranno chiamati ad affrontare.

Tra le iniziative del progetto è stata realizzata “

SIMILE Monitoraggio Laghi

un’applicazione

Politecnico di Milano

Water Research Institute del CNR IRSA

Arpa Lombardia

Citizen Science

Programma di Cooperazione Interreg Italia-Svizzera 2014-2020

”,per smartphone volta ad acquisire le informazioni raccolte dagli utenti sullo stato delle acque. L’app, sviluppata dale con il supporto dele diall’interno delle attività di, permetterà a tutti in maniera ancora più semplice e intuitiva di prendersi cura dell’ambiente. Il progetto, finanziato nell’ambito del, tramite un processo partecipato (partner, cittadini, associazioni, enti), prevede quindi la produzione di linee guida per affrontate le sfide future che i grandi laghi subalpini e i loro ecosistemi saranno chiamati ad affrontare in futuro.

L’applicazione permetterà agli utenti di contribuire in pochi minuti al monitoraggio dei laghi di Como, di Lugano e Maggiore. I cittadini avranno la possibilità di visualizzare contenuti sulla mappa interattiva, comunicare attraverso fotografie e altre informazioni l’oggetto della loro osservazione (presenza di alghe, schiume o rifiuti), inviare le misure di alcuni parametri dell’acqua (trasparenza, temperatura e pH), conoscere l’ambiente del lago e gli organismi che lo abitano attraverso un glossario e rimanere aggiornati sulle iniziative ambientali in programma sul proprio territorio. I dati raccolti attraverso l’applicazione saranno integrati con quelli provenienti dalle immagini satellitari e dai sensori installati sulle boe per ottenere un migliore quadro conoscitivo dello stato del lago. Inoltre, attraverso la nuova applicazione, sarà possibile accedere anche alla Web App di progetto, uno strumento complementare che potrà essere utilizzato dalle istituzioni e dai cittadini per una consultazione più rapida ed efficace dei dati rilevati. Un’

applicazione per partecipare attivamente alla tutela dei laghi e alla salvaguardia delle acque

che in un futuro potrà consentire anche un miglioramento nella gestione delle acque su tutto il territorio transfrontaliero.