Cambiamenti climatici: quella in atto è una strage
Oltre 900mila morti e danni per 4.700 miliardi in 30 anni. L’allarme di Germanwatch alla COP31di Redazione E-Planet
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Il prezzo dell’inazione climatica ha ormai raggiunto la dimensione di una delle maggiori economie del pianeta. È la fotografia impietosa scattata dal nuovo Climate Risk Index 2027 (Indice di Rischio Climatico), presentato oggi martedì 17 novembre ad Antalya dall’organizzazione per l’ambiente e lo sviluppo Germanwatch, proprio mentre i negoziati della COP31 entrano nella loro fase più calda.
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Secondo l’analisi del centro studi tedesco, giunto alla sua diciannovesima edizione, negli ultimi trent’anni – dal 1996 al 2025 – oltre 916.000 persone hanno perso la vita in tutto il mondo a causa di quasi diecimila eventi meteorologici estremi. Ondate di calore, tempeste tropicali, alluvioni e siccità non hanno lasciato dietro di sé soltanto una scia drammatica di vittime, ma hanno anche bruciato ricchezza a un ritmo senza precedenti: le perdite economiche dirette ammontano complessivamente a quasi 4.700 miliardi di dollari (al netto dell’inflazione), una cifra pressoché equivalente all’intero Prodotto Interno Lordo attuale della Germania.
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Il rapporto, basato sui dati del database internazionale sui disastri Em-Dat, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, evidenzia come la crisi climatica stia colpendo con una frequenza e un'intensità crescenti. Sul podio dei Paesi più martoriati nell'ultimo trentennio figurano ancora una volta realtà estremamente vulnerabili come Honduras, Dominica e Myanmar, a conferma di una profonda ingiustizia climatica che vede le nazioni del Sud globale pagare il tributo più alto pur avendo contribuito in minima parte alle emissioni. Tuttavia, l'indice lancia un monito chiaro anche alle economie avanzate: nel solo 2025, le ondate di calore hanno causato quasi il 70% di tutti i decessi legati ai disastri naturali (oltre 24.000 vittime), con un impatto pesantissimo proprio in Europa.
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Sullo sfondo del vertice Onu in Turchia, dove i delegati di quasi duecento Paesi sono divisi sull'abbandono dei combustibili fossili e sui fondi per l'adattamento, i numeri di Germanwatch suonano come un richiamo all’urgenza. Senza un’accelerazione immediata nella riduzione delle emissioni e nello stanziamento di risorse per la resilienza e il fondo Loss and Damage, il conto umano ed economico dei prossimi decenni rischia di diventare insostenibile per l’intera comunità internazionale.