Il rapporto, basato sui dati del database internazionale sui disastri Em-Dat, della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, evidenzia come la crisi climatica stia colpendo con una frequenza e un'intensità crescenti. Sul podio dei Paesi più martoriati nell'ultimo trentennio figurano ancora una volta realtà estremamente vulnerabili come Honduras, Dominica e Myanmar, a conferma di una profonda ingiustizia climatica che vede le nazioni del Sud globale pagare il tributo più alto pur avendo contribuito in minima parte alle emissioni. Tuttavia, l'indice lancia un monito chiaro anche alle economie avanzate: nel solo 2025, le ondate di calore hanno causato quasi il 70% di tutti i decessi legati ai disastri naturali (oltre 24.000 vittime), con un impatto pesantissimo proprio in Europa.