Belle: il pesce-robot che aiuta la ricerca marina

Gli studenti della facoltà di ingegneria meccanica del politecnico federale di Zurigo hanno progettato un pesce-robot in grado di raccogliere campioni di DNA dai fondali marini.

Il robot, lungo poco meno di un metro, è stato battezzato con il nome di Belle. È dotato di una telecamera ad alta risoluzione, in grado di esplorare sotto la superficie dell’acqua fornendo informazioni utili a comprendere lo stato della biodiversità degli oceani.

Belle nuota in autonomia grazie a un programma di intelligenza artificiale e si muove come i veri pesci sfruttando la coda in silicone per i suoi movimenti. Così riesce a mimetizzarsi in mezzo ad altri branchi senza essere allontanato. Così è stato raggiunto da parte degli studenti del politecnico di Zurigo l’obiettivo di un pesce-robot in grado di inserirsi perfettamente nell’ambiente sottomarino.