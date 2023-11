FibeRobo: una fibra che cambia con la temperatura

Un filato intelligente che muta a seconda del clima: una tecnologia che potrebbe rivoluzionare l’abbigliamento e non solo

Anche voi odiate fare il cambio di stagione? Anche voi sognate un armadio che magicamente passi dall’estate all’inverno senza svuotare neppure una scatola? Abbiamo una buona notizia per voi, o meglio ce l’ha il Massachusetts Institute of Technology.

L’università americana ha infatti ideato una fibra intelligente capace di cambiare forma e funzione a seconda della temperatura del corpo. Si chiama FibeRobo e potrebbe essere utilizzata non solo nel tessile ma anche nel campo delle apparecchiature mediche.

Come hanno spiegato i ricercatori del MIT, la tecnologia è basata “su elastomeri a cristalli liquidi. Lo sviluppo di una nuova tecnica di fabbricazione e una composizione chimica innovativa consentono una morfologia autoinvertente a temperatura corporea o, opzionalmente, leggermente superiore”. In parole più semplici: FibeRobo si rimpicciolisce con il calore e torna alla forma iniziale con il freddo. Tutto ciò senza usare altre tecnologie, e con la possibilità di essere cucita con altri filati, dando vita a tessuti intelligenti. Inoltre, la fibra può far diventare i prodotti più isolanti quando fa freddo e più traspiranti quando fa caldo, e potrebbe essere resa biodegradabile e riciclabile.

Se nel futuro l’invenzione del MIT dovesse essere diffusa e utilizzata su larga scala, potrebbe davvero rivoluzionare il mondo della moda. Un settore che ha parecchio da farsi perdonare dal Pianeta.