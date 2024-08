Australia, la Grande Barriera Corallina rischia di scomparire

Un gruppo di ricerca dell'ateneo australiano è riuscito per la prima volta a ricostruire nel dettaglio le variazioni di temperatura di quei mari negli ultimi 400 anni e il risultato allarmante è stato pubblicato sulla rivista Nature. Si tratta della più completa analisi delle condizioni che la Grande Barriera ha affrontato in tutti questi anni: dati satellitari esistono, infatti, solo da pochi decenni mentre non esistono informazioni precedenti ai primi del '900. Così, per ricostruire il passato, i ricercatori hanno analizzato la chimica delle formazioni di corallo più antiche. È stato così possibile ricostruire in dettaglio tutte le variazioni di temperatura avvenute negli ultimi 400 anni e verificare che mai si era arrivati ai picchi degli ultimi anni.