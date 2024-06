Colombia, ecco il museo sottomarino che "protegge" la barriera corallina

Ormai da un po' di anni si sa che i coralli, organismi importantissimi per l'ecosistema, sono in grave pericolo. L'aumento delle temperature degli oceani ha provocato uno sbiancamento massiccio delle barriere coralline in tutto il mondo. In luoghi come Isla Fuerte, dove il turismo è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, le singole azioni umane sono un'ulteriore minaccia per l'ambiente marino. Alcuni curiosi strappano pezzi di corallo per portarli in superficie, in qualche altro caso il danno è causato da gesti involontari. "La gente non capisce che il corallo è un essere vivente", ha sottolineato Orrego che con MUSZIF cerca di porre rimedio e accendere i riflettori sul tema della protezione dell'ambiente e degli oceani.