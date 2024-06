Clima, Copernicus: "Maggio 2024 il più caldo mai registrato"

"Il clima continua ad allarmarci - ha commentato Samantha Burgess, la direttrice del servizio Cambiamento climatico di Copernicus -. Gli ultimi 12 mesi hanno battuto record come mai prima, primariamente a causa delle nostre emissioni di gas serra, e poi di una spinta aggiuntiva da El Nino nel Pacifico tropicale". "Finché non raggiungeremo le zero emissioni globali nette - ha concluso Burgess -, il clima continuerà a riscaldarsi, continuerà a battere record, e continuerà a produrre eventi atmosferici ancora più estremi. Se scegliamo di continuare ad aggiungere gas serra all'atmosfera, il 2023 - 2024 ci sembrerà presto un anno fresco, come oggi ci sembra il 2015 - 2016".