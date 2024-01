Clima, 48,8 gradi in Sicilia nel 2021: mai così caldo in Europa

L ' Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) delle Nazioni Unite, ha confermato la lettura di 48,8 gradi avvenuta in Sicilia l' 11 agosto 2021 come la temperatura più alta mai registrata nel Vecchio Continente. Infatti, la cifra ha superato il precedente record europeo di 48 gradi registrato nelle città greche di Atene ed Elefsina nel luglio 1977.

Tgcom24

Secondo l'Omm, la rilevazione del caldo torrido in Sicilia è avvenuta in un momento in cui le temperature stavano aumentando vertiginosamente in gran parte dell'Europa, rinnovando le preoccupazioni sui cambiamenti climatici causati dalle attività umane.