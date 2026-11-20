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La splendida cornice della Reggia Sabauda della Venaria Reale torna a ospitare, sabato 21 novembre, la serata conclusiva della trentesima edizione di “Vienna sul Lago”, il progetto di formazione, cultura e solidarietà che da 30 anni promuove valori di impegno, confronto e inclusione tra giovani donne provenienti dall’Italia e dall’estero. Il “Gran Ballo della Venaria Reale”, al quale partecipano ventisei coppie composte da giovani donne e dagli Aspiranti Guardiamarina dell’Accademia Navale di Livorno della Marina Militare, oltre a costituire una serata da sogno, rinnova la sua testimonianza concreta dell’integrazione tra i valori culturali, civici e militari.
L’Italia, Paese proteso nel cuore del Mediterraneo, ha sempre avuto nel mare un elemento vitale per la sua crescita economica e sociale. Oggi più che mai, il mare richiede attenzione e protezione, minacciato da sfruttamento incontrollato e cambiamenti globali. La Marina Militare, con la sua tecnologia all’avanguardia e l’impegno quotidiano delle sue donne e dei suoi uomini, non soltanto assicura la sicurezza dello Stato e delle rotte marittime, ma svolge un ruolo cruciale nelle attività di solidarietà, soccorso e tutela dell’ambiente marino. La partecipazione a “Vienna sul Lago” degli Aspiranti Guardiamarina dell’Accademia rappresenta un valore aggiunto e rafforza il messaggio di responsabilità e impegno verso la comunità e il futuro del Paese.
L’evento, che si avvale del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Difesa, del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, delle Ambasciate d’Austria in Italia e presso la Santa Sede, e della Città di Vienna, è l’occasione in cui viene conferito il prestigioso Premio Costanzo, riservato a personalità che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo culturale, sociale e sportivo italiano. Quest’anno ricevono il prestigioso riconoscimento Gian Marco Chiocci, Direttore del TG1, per la categoria “Stampa”; la sportiva Martina Berta, campionessa di mountain bike; Paola Quattrini, icona del teatro, cinema e televisione italiana, per la categoria “Artisti”.
Le debuttanti indossano per la serata le creazioni di Morilee New York, storica maison americana di abiti da sposa e cerimonia, che veste le protagoniste con creazioni di alta sartoria, unendo eleganza, tradizione e modernità. Un’altra importante novità è la nuova visione delle coreografie della serata, curate da Barbara Protti, nuova figura dello staff, che apporta una visione fresca ai balli di tradizione. Formata al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e con esperienza internazionale nella danza contemporanea, Barbara arricchisce l’evento con la sua professionalità e creatività.
Anche quest’anno, come vuole la tradizione, “Vienna sul Lago” affronta tematiche sociali di grande importanza. Domenica 15 novembre, presso l’Accademia Navale di Livorno, si è svolto il dibattito “Violenza, oggi” con la psicoterapeuta Dott.ssa Eugenie Alderisio, che ha analizzato le complesse sfide della violenza di genere nella società contemporanea. Novembre è il mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne e “Vienna sul Lago” sostiene con orgoglio il progetto internazionale “Scarpette Rosse”, nato in America Latina per sensibilizzare e offrire sostegno concreto alle vittime. Inoltre, la raccolta fondi della serata sarà devoluta all’Associazione SOS Villaggi dei Bambini Onlus, un’organizzazione di rilievo internazionale che tutela e sostiene minori in situazioni di difficoltà, offrendo loro opportunità di crescita, protezione e serenità.
Il Presidente del Comitato Organizzatore, Notaio Claudio Limontini, sottolinea: "Arrivare alla trentesima edizione di Vienna sul Lago è per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità. In questo momento storico, i valori di formazione, cultura e solidarietà sono fondamentali più che mai. La collaborazione con la Marina Militare, che incarna dedizione, protezione e servizio al Paese, rafforza il significato profondo del progetto. Il nostro impegno nella lotta alla violenza di genere attraverso ‘Scarpette Rosse’ e la raccolta fondi per SOS Villaggi dei Bambini definiscono la nostra missione civile e culturale. Con il Gran Ballo alla Venaria Reale vogliamo unire arte, impegno sociale e bellezza in una serata unica e indimenticabile."