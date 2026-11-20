L’Italia, Paese proteso nel cuore del Mediterraneo, ha sempre avuto nel mare un elemento vitale per la sua crescita economica e sociale. Oggi più che mai, il mare richiede attenzione e protezione, minacciato da sfruttamento incontrollato e cambiamenti globali. La Marina Militare, con la sua tecnologia all’avanguardia e l’impegno quotidiano delle sue donne e dei suoi uomini, non soltanto assicura la sicurezza dello Stato e delle rotte marittime, ma svolge un ruolo cruciale nelle attività di solidarietà, soccorso e tutela dell’ambiente marino. La partecipazione a “Vienna sul Lago” degli Aspiranti Guardiamarina dell’Accademia rappresenta un valore aggiunto e rafforza il messaggio di responsabilità e impegno verso la comunità e il futuro del Paese.