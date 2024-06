Vacanze: piccolo viaggio culinario tra le ricette dai nomi più curiosi

il nome di questa ricetta potrebbe trarre in inganno, poiché non è strettamente legato alla Russia, almeno non in tutto il mondo! Si ritiene che l'insalata sia stata creata nella seconda metà del XIX secolo dal cuoco belga Lucien Olivier, che gestiva un famoso ristorante a Mosca, l' "Hermitage". La ricetta originale di Olivier includeva ingredienti come patate, carote, piselli, cetrioli sottaceto, uova sode e carne, maionese, olive e prezzemolo come decorazioni. Quella che in Italia è denominata insalata russa, prende i nomi più diversi negli altri Paesi. In Danimarca, Norvegia e Finlandia, per esempio, è conosciuta come “Italiensk salat” (“insalata italiana”), influenzata da una versione piemontese del piatto risalente al XIX secolo e nota come “insalata rusa” (ossia rossa, poichè prevedeva l'uso di barbabietole). In Olanda è “Huzarensalade” (“insalata degli Ussari”) a causa dell’associazione con i cosiddetti "ussari", una tipica unità di cavalleria dell'esercito russo che introdusse l’insalata nei Paesi Bassi in occasione di eventi militari o diplomatici. In Lituania è nota come “Baltasis salotas” (“insalata bianca”) per il suo colore chiaro e la consistenza cremosa, mentre in Croazia, Slovenia e Ungheria è denominata “Francuska salata” (“insalata francese”), termine che si ricollega alla popolarità della cucina francese. In Romania, infine, è chiamata “Insalata boeuf” a causa della sua associazione a un piatto tradizionale rumeno chiamato "Salată de boeuf" a base di manzo bollito e verdure sottaceto e maionese.