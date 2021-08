1 - Non mangiare cibi sbagliati: il nostro benessere dipende da una alimentazione sana e genuina. Non eccedere con cibo spazzatura è fondamentale per evitare disturbi e malesseri. Inoltre, soprattutto in questo periodo, mai dimenticare le norme igieniche e le precauzioni alimentari. L’acqua da bere deve essere sempre in bottiglie sigillate, la frutta da sbucciare è la migliore, la carne e il pesce devono essere ben cotti. Attenzione anche al ghiaccio: meglio farlo da sé, con acqua minerale e nelle buste di plastica monouso, oppure facciamone direttamente a meno.

2 - Non esagerare con l’esposizione al sole: un bel colorito ambrato è il miglior souvenir delle vacanze e spesso i giorni a disposizione per tornare con una tintarella da dieci e lode non sono moltissimi: questo però non significa trasformarsi in carne alla griglia. Il sole va sempre preso con moderazione, proteggendosi con una buona crema solare, capace di filtrare i raggi UV, per evitare pericolose scottature. Oltretutto, quando la pelle è ustionata, si squama in pochi giorni lasciando l’epidermide nuovamente pallida e a chiazze. Meglio puntare sulla gradualità, ricordando che quando si utilizza un solare protettivo, ci si abbronza lo stesso e in maniera più uniforme e duratura.

3 - Non rinunciare al sonno: in estate e in vacanza divertimento è la parola d’ordine, ma diamo al nostro fisico anche un adeguato riposo, di cui ha tanto bisogno. Corriamo come matti tutto l’anno, almeno ogni tanto è giusto fermarsi, tirare il fiato e abbandonarsi ad una meritata pigrizia.

4 - Non strafare con lo sport: dopo un periodo così lungo di limitazioni, tra dad e smartworking ci siamo abituati a vivere seduti ed il top della nostra attività fisica abituale è stato una passeggiatina intorno all’isolato. Non possiamo trasformarci in un super eroe nel giro di un paio di giorni: il rischio di farsi male o di mettersi nei guai è più che serio. Meglio non avventurarsi in spedizioni impegnative, ad esempio in alta montagna o in mezzo al mare: ricordiamoci che la natura va trattata con rispetto e cautela, proprio come il nostro fisico, che potrebbe non avere il giusto allenamento per reggere situazioni troppo impegnative.

5 - Non tralasciare di unire esperienze diverse: per non correre il rischio di annoiarsi o per evitare di avere qualche rimpianto, meglio puntare su un giusto mix. Una vacanza totalmente dedicata a musei, monumenti e teatri è incompleta e forse anche monotona tanto quanto una dedicata solo a poltrire al sole. Miscelare esperienze differenti è sempre la miglior soluzione: alterniamo situazioni e cose da fare per tornare a casa con un’idea più completa del luogo che ci ha ospitati in vacanza.

6 - Non stare sempre con lo smartphone in mano: se non riusciamo a fare una sana dieta detox da dispositivi elettronici e liberarci da email, messaggi e post neppure in vacanza è evidente che qualcosa non va nelle nostre abitudini digitali. Imponiamoci di tenere il cellulare acceso solo in determinate fasce orarie e dedichiamoci completamente a noi stessi, ai nostri amici e alle nostre vacanze.

7 - Non dare retta ai social network: mai prendere per oro colato quello che postano gli amici o le celeb sulle loro favolose vacanze. Tra filtri e altri artifici digitali tutti possono apparire al meglio, mostrando il lato più glamour di quel che fanno. Prima di mangiarci il fegato di invidia, aspettiamo di incontrare colleghi, amici e parenti al ritorno dalle ferie e di sentire come sono andate davvero le cose. Non è tutt’oro quel che luccica.

8 - Non fare il capo per forza: evitare di imporre sempre la nostra volontà e le nostre scelte ai nostri compagni di viaggio è senz’altro una buona idea. Anche se ci consideriamo viaggiatori più esperti, concediamo a tutti la possibilità di fare i propri esperimenti: se i fatti ci daranno ragione, avremo conquistato autorevolezza da veri leader. Se cerchiamo di imporci a tutti i costi, riusciremo solo a renderci antipatici e a risultare presuntuosi e arroganti: una falsa partenza sbagliata, indubbiamente.

9 - Non rinunciare alla tua opinione: è il reciproco di quanto detto sopra. Rinunciare a quello che ci piace è sbagliato, esattamente come volersi imporre a tutti i costi. Dire no con serenità e fermezza è importante: se qualcosa non ci piace o non è nelle nostre corde è giusto condividerlo: si tratta delle nostre sospirate vacanze ed è giusto che ce le godiamo al meglio.

10 - Non eccedere con i souvenir: in vacanza è normale spendere più del solito. Felicità, entusiasmo e un po’ di sana trasgressione ci fanno mettere mano al portafoglio più di quanto a volte sarebbe necessario. E’ naturale anche il desiderio di portare via un pezzetto del posto dove siamo stati così bene, ma attenzione: semaforo rosso per la bottiglietta di sabbia di quella caletta da paradiso, per non parlare di conchiglie, coralli o altri “pezzetti” della natura di un luogo. No anche ad acquisti compulsivi dei classici souvenir: oltre a sforare il budget, potremmo avere serie difficoltà a chiudere la valigia e a sistemare le tante (troppe) cianfrusaglie una volta tornati a casa.