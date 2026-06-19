Solstizio d'estate: quando le donne rubano la luce al sole

I RITI CONTEMPORANEI - Ancora oggi, in molti luoghi, si celebrano rituali suggestivi che fondono folklore e fascino magnetico, nei quali le donne sono assolute protagoniste.

- Svezia: i fiori silenziosi di Midsommar - Nel cuore della notte scandinava, dove non si va al di là di un luminoso crepuscolo, è ancora viva la consuetudine secondo cui le giovani donne raccolgono in perfetto silenzio sette specie diverse di fiori selvatici. Posizionati sotto il cuscino, i fiori attivano un potere divinatorio: mostreranno in sogno il volto del futuro amore.



- Ucraina e Polonia: fiori e salti di San Giovanni Battista (Ivan Kupala) - In questa variante slava del solstizio, si intrecciano elementi sacri e profani legati al culto di S. Giovanni. Le donne intrecciano ricche ghirlande di fiori e candele, lasciandole galleggiare sui fiumi per leggerne il destino. Subito dopo, i fidanzati si prendono per mano e saltano per superare un falò: se la presa non si scioglie, l'unione sarà eterna e fertile.

- Il rito dell'Acqua di San Giovanni (Italia) - Una tradizione tutta italiana, diffusa un po’ ovunque nel Paese e legata alla saggezza delle nonne, vuole che nella notte tra il 23 e il 24 giugno, le donne espongano all'aperto un'infusione di erbe spontanee, tra cui iperico, lavanda e menta, per raccogliere la rugiada solstiziale. All'alba, quest'acqua alchemica viene usata per detergere il viso, come un vero e proprio elisir di bellezza e giovinezza.