Halloween: perché la paura può farci morire… dal ridere

HALLOWEEN E IL BELLO DELLA PAURA – Ecco spiegato il motivo per cui tante persone apprezzano i momenti in apparenza spaventosi come Halloween, ma anche la letteratura e il cinema horror, gli sport estremi e le attrazioni adrenaliniche. La consapevolezza di trovarsi in un ambiente sicuro permette di godere solo gli aspetti piacevoli della paura: la scarica di adrenalina, provocata da livelli "controllati" di paura, ci fa sentire più vigili e vivi, e trasmette sensazioni che molti considerano esilaranti. Contribuisce al piacere la consapevolezza di uscire dalla propria “comfort zone” e di sperimentare cose nuove, ma di avere nello stesso tempo un certo controllo della situazione: il seggiolino dell’ottovolante a cui siamo legati sta effettivamente precipitando, ma risalirà prima di toccare il suolo; la ragazza sotto la doccia che vediamo sullo schermo sarà effettivamente uccisa, ma l’azione non è reale. Non ultimo, nel caso in cui la paura dovesse diventare eccessiva, possiamo sempre interrompere l'esperienza. Impegnarsi per affrontare le proprie paure in un ambiente controllato può essere anche un modo sicuro per elaborare le emozioni represse e per affrontare i propri timori, riducendo lo stress e l'ansia. La paura offre anche un divertimento da condividere con gli amici: le esperienze da fare insieme sono moltissime, che si tratti di guardare un film dell'orrore, visitare in compagnia una casa infestata o provare un'attrazione spaventosa in un parco divertimenti. Tutte queste esperienze rafforzano i legami sociali sia tra gli adulti che tra i bambini.