Giornata della felicità: un vademecum ci aiuta a raggiungerla

La Giornata Internazionale della felicità è stata istituita dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 28 giugno 2012 con la risoluzione A/RES/66/281 dell'Assemblea. La risoluzione stabilisce che la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell'umanità, riconoscendo inoltre la necessità di un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l'eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone.



Raggiungere uno stato così desiderabile e nello stesso tempo così evanescente è una strada tra le più difficili e nello stesso tempo più urgenti della vita. Nel corso della storia la questione ha fatto interrogare filosofi, religiosi, giuristi, economisti e pensatori, ma è probabile che la combinazione degli ingredienti necessari per raggiungere e conservare la felicità siano numerosi quanto i membri del consesso umano. Alcuni prerequisiti però possono essere considerati comuni a tutti: poter soddisfare i propri bisogni primari, poter vivere in sicurezza, poter esprimere liberamente il proprio pensiero e poter coltivare i propri affetti sono aspetti della vita senza i quali non si può essere felici.



Nella società occidentale contemporanea, per molti versi opulenta e apparentemente privilegiata, la ricerca della felicità non è più semplice che nelle parti meno fortunate del mondo. Per questo, in occasione della Giornata è stato condotto un sondaggio dell’Osservatorio Grimbergen, che ha analizzato le risposte di 1800 italiani – uomini e donne di età compresa fra i 20 e i 60 anni e su oltre 150 fonti fra testate, magazine, portali, blog e community lifestyle internazionali. Il 43% degli italiani, infatti, ritiene sia fondamentale riuscire a conquistare qualche pausa di relax in cui prendersi cura di sé: il problema è che il 52% non riesce a farlo a causa dei troppi impegni. “Non c’è una ‘ricetta’ specifica per raggiungere la felicità – dichiara Francesca Zampone, founder dell’Accademia della Felicità, società di coaching e formazione - ma ci sono dei possibili passi. Quelli più importanti, secondo me, sono: essere grati per ciò che si ha, avere sempre nuovi obiettivi ed apprezzare chi e ciò che ci circonda”.



IL DECALOGO PER RAGGIUNGERE LA FELICITÀ

1) Scegliere di essere felice - La felicità non si raggiunge con nessun mezzo, ma in gran parte dipende dagli atteggiamenti della singola persona;

2) Pensare positivo - E’ la chiave che apre molte porte della vita, tra cui quella della felicità, del successo e del benessere;

3) Staccarsi dal virtuale - Ridurre l’utilizzo della tecnologia, per tornare a gustare le sensazioni vere;

4) Circondarsi di bene - Quando ci sentiamo un po’ giù di morale e non tutto gira per il verso giusto, ma anche per trascorrere un momento in compagnia è bene accompagnarsi a coloro a cui vogliamo bene;

5) Prendiamoci una pausa - Per sopravvivere alla routine quotidiana e alla molteplicità degli impegni, impariamo a ritagliare una pausa di relax per un caffè, una birra o di solo rilassamento;

6) Ascoltare il proprio “io” interiore – E’ vero che per stare bene occorre reagire agli stimoli esterni, ma è anche importante prestare attenzione a quelli che arrivano dall’interno;

7) Saper dare le giuste priorità alle cose – Impariamo a gestire il tempo e dare il giusto peso alle nostre diverse attività quotidiane;

8) Non dire sempre “sì” – Mostrarsi troppo disponibili può danneggiarci. Impariamo e rispondere qualche volta anche in modo negativo per salvaguardare i nostri interessi;

9) No alla routine eccessiva – Evitiamo di essere troppo dipendenti dalle nostre abitudini e sforziamoci di non svolgere le stesse attività sempre nello stesso modo;

10) Troviamo il tempo di fare quello che amiamo - Per essere felici è indispensabile ritagliarsi lo spazio per prendersi cura di se stessi e per dedicarsi alle attività che amiamo e che ci fanno stare bene.