Liana Maggioni: "Per il benessere e la longevità bisogna tenersi sempre in forma"

Liana, come e quando è nata l’idea di dedicarti al benessere delle persone?

E’ nato tutto circa due anni fa. Ho sempre lavorato nel campo della moda, un ambiente e un mestiere che amavo. In un certo senso mi sono sempre dedicata al benessere delle persone: chi non è felice di comprare un vestito nuovo e sentirsi meglio? Però non mi bastava più, sentivo il bisogno di fare qualcosa di diverso, di reinventarmi. Notavo che, come me, sempre più persone erano disposte a fare a meno di un capo di abbigliamento, ma non a rinunciare a stare bene fisicamente e moralmente.