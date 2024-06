Sono convinta che, soprattutto in realtà aziendali complesse e strutturate, vengano premiati l’impegno, la costanza e la determinazione. Per questo ho sempre cercato di dare il massimo, anche a costo di fare piccole rinunce per raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissata, soprattutto a lungo termine. Ad esempio, quando ho iniziato la mia carriera, non è stato sempre semplice conciliare studi e lavoro, soprattutto con un’età così giovane, ma questo mi ha portato ad avere un vantaggio competitivo poiché, quando ho terminato gli studi, avevo già alle spalle le prime esperienze. Inoltre, questo periodo molto sfidante mi ha portata a sviluppare alcune caratteristiche che ora contraddistinguono la mia figura professionale, come la capacità di gestire il tempo e la flessibilità.