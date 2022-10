Selena Manenti: "Il mondo corre veloce e occorre tenersi sempre aggiornati"

Selena, parliamo di marketing: una passione da sempre la tua.

Da qui è iniziato il tuo percorso professionale?

Dall’università al mondo del lavoro il passo è stato breve.

E’ così. Da piccola in verità pensavo che avrei fatto la veterinaria, perché mi piacevano moltissimo gli animali, e mi piacciono tutt’ora: infatti, ho un gatto e due tartarughe. Alle soglie dell’esame di maturità, però, scoprii il marketing leggendo un libro di economia e ne rimasi affascinata. Avevo trovato la mia strada e non l’ho più abbandonata.In un certo senso sì. Prima di iscrivermi all’università, tuttavia, ho voluto trascorrere un anno all’estero. Sono stata a Bruxelles per perfezionare il francese, anche se poi alla fine lavoro per un’azienda tedesca con la quale la lingua utilizzata è l'inglese.In realtà ho conosciuto il mondo del lavoro parallelamente agli studi lavorando come promoter, hostess nelle fiere e receptionist in un hotel, esperienze che mi sono state utili per confermare la scelta del mio percorso di studi, visto che dopo la laurea ho iniziato subito a lavorare nel marketing. Dopo uno stage, ho subito ricoperto il ruolo di Trade Marketing Manager, cioè responsabile delle attività legate alle vendite nei negozi specializzati nella distribuzione di prodotti di elettronica di consumo, portando avanti progetti in oltre 750 punti vendita in tutta Italia. Oggi gestisco una rete di merchandisers da Nord a Sud e visito periodicamente i negozi di tutta Italia per conoscere meglio le diverse realtà d’acquisto. Viaggiare e conoscere è l’altra mia grande passione.

Ti occupi di telecomunicazioni da molto tempo, quindi.

Le telecomunicazioni sono un mondo prettamente maschile…

Un suggerimento alle ragazze che intendono intraprendere un percorso di carriera?

Lavoro in Gigaset, azienda da sempre specializzata nella progettazione e produzione di telefoni cordless, e recentemente anche di sistemi smart home e smartphone. E’ dal 2008 che opero nel comparto delle telecomunicazioni: trovo che sia coinvolgente ed entusiasmante seguire lo sviluppo delle nuove tecnologie. L’intero ambito delle TLC è in costante mutamento e c’è sempre da imparare, ma la cosa che mi ha sempre affascinato è studiare e capire come cambia il modo di comunicare delle persone, indipendentemente da età, cultura ed estrazione sociale. Attualmente ricopro anche il ruolo di Digital Marketing Manager e ho portato tutta la mia esperienza e la mia conoscenza del punto vendita fisico sui canali digitali aprendo l’e-commerce della mia azienda. Un punto vendita tutto mio, che è personalizzabile per creare la customer experience più adatta al cliente.Telecomunicazioni ed elettronica sono stati tradizionalmente un ambito maschile. Mi è capitato di partecipare ad eventi in cui l’80-90% della platea era composto da soli uomini, ma anche in questo settore le cose stanno cambiando e la presenza femminile è cresciuta molto, soprattutto nel marketing. Ora come Marketing Manager di Gigaset, ho il piacere di relazionarmi con donne che, con forza e competenza, si sono fatte strada nel modo della tecnologia, esattamente come me. Basta stereotipi di genere, la donna sceglie la tecnologia perché ama questo settore e la sua professionalità è spiccata aggiungendo anche quel tocco femminile che non guasta. Dal mio punto di vista, una squadra marketing per funzionare bene deve essere eterogenea per età e sesso, indipendentemente dal prodotto. Questo giusto mix, con visioni diverse, può portare a risultati davvero incredibili, toccando i bisogni e i gusti di ogni possibile acquirente.E’ molto importante impegnarsi negli studi e trovare la propria strada, cercando una risposta all'interrogativo riguardo al proprio futuro professionale nel più breve tempo possibile. La curiosità è fondamentale: bisogna fare e farsi delle domande. Il mondo corre veloce e occorre tenersi aggiornati, informandosi e accrescendo la propria conoscenza a qualsiasi livello. Riconoscere le proprie debolezze e i propri punti di forza, l’umiltà di saper ascoltare chi può insegnare e fare proprio il loro sapere. E infine, divertirsi: fare un lavoro che piace non è un lavoro.

Cos’è il successo per te?

Fare bene una campagna marketing e raggiungere gli obiettivi stabiliti. Successo è il raggiungimento degli obiettivi prefissati, portati a termine nel migliore dei modi, con professionalità, costanza, trasparenza e umanità. La professionalità è avere la conoscenza di quello che si sta facendo, come farlo e come raccontarlo.