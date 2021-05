Monica Rho: "Credo nelle donne, nel loro valore e nella loro capacità di fare squadra"

Monica Rho, Direttore Comunicazione e Marketing di Cam Il Mondo del Bambino Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Buongiorno Monica, so che sei sempre molto occupata, ma vorrei rubarti qualche minuto per conoscerti meglio.

Sì, è così, sono sempre di corsa, tra famiglia e lavoro: trovare degli spazi liberi non è semplice, ma fortunatamente riesco a fare tutto. Alcuni dicono che le donne abbiano una marcia in più e che riescano a fare più cose contemporaneamente, posso dire di essere d’accordo: sappiamo essere multitasking ed adattarci perfettamente a qualsiasi circostanza.

Il tuo è un DNA è imprenditoriale.

Mio padre, uomo molto determinato, fin da giovane aveva l’ambizione di iniziare un’attività in proprio. In quegli anni, prima del servizio militare, lavorava in un’azienda del paese specializzata nel settore bambino e, subito dopo il suo rientro dal servizio di leva, in seguito ad un incontro del tutto fortuito, decise di iniziare la sua attività nel garage di casa. La specializzazione nei prodotti per bambini arrivò nel 1969, quando diede vita, insieme ai due fratelli, alla nostra azienda.

Dai lavoretti nello sgabuzzino a Cam, l’azienda di famiglia.

Cam in effetti è l’acronimo di Costruzione Articoli Metallici ed è proprio dai lavoretti con il metallo che è cominciata questa straordinaria avventura. Agli inizi non fu facile, anche mio padre si trovò ad inserirsi in un settore già saturo e presidiato da aziende già affermate e di lunga tradizione; per questo viaggiò moltissimo e trovò uno sbocco importante nel mercato estero, che ama il Made in Italy e che negli ultimi vent’anni ha rappresentato l’80% del nostro fatturato, tenuto conto che i prodotti Cam sono presenti in oltre settanta paesi nel mondo; tuttavia, oggi anche il nostro Paese ci sta regalando molta soddisfazione e si è allargata moltissimo la quota destinata al mercato interno. Per quanto mi riguarda, sono arrivata in Cam Il Mondo del Bambino che ero ancora piccola e sono cresciuta in azienda e con l’azienda. Ricordo ancora quando da piccola la domenica mattina mio padre portava me e mio fratello con orgoglio negli uffici e ci mostrava i nuovi prodotti: credo che la passione per l’imprenditoria e per questo settore me l’abbia trasmessa proprio lui soprattutto in quei momenti.

Attualmente in Cam Il Mondo del Bambino di cosa ti occupi?

Oltre ad essere imprenditrice, rivesto il ruolo di direttrice Marketing e Vendite e lavoro a stretto contatto con mio fratello, che invece dirige la Ricerca e Sviluppo. Ho avuto la fortuna di assistere all’evoluzione ed ai cambiamenti del mercato e questo indubbiamente mi ha formato molto sia come persona e soprattutto come imprenditrice. Negli anni, il nostro settore si è evoluto tantissimo: oggi bisogna intercettare i reali bisogni dei consumatori, che hanno sviluppato una sensibilità molto maggiore riguardo ai temi di sicurezza, eco-sostenibilità, economia circolare.

In relazione a quest’ultimo aspetto, l’economia circolare, so che state lanciando dei nuovi prodotti.

E’ vero! Di recente abbiamo presentato un prodotto multifunzionale, che si chiama Original 4in1. E’ un seggiolone utilizzabile dalla nascita, che si trasforma in sdraietta ideale per bambini da 0 a 9 kg, poi in rialzo da sedia per un utilizzo dai 6 mesi a 15 kg ed infine diventa una sedia di design per bambini da 15 kg a 14 anni. Original 4in1 è perfetto non solo per tutti quei genitori che per ragioni di spazio e/o di spesa cercano più prodotti in uno; con questo progetto, infatti, pensiamo di aver intercettato il pensiero delle nuove generazioni di genitori che sempre di più scelgono nel rispetto dell’ambiente. A breve, invece, presenteremo un bagnetto, Growi 2in1, che si trasforma in un divanetto con tavolino ideale per i momenti di svago e gioco dei bambini.

Oggi si parla tanto di famiglia, bambini, nascite. Cosa ne pensi?

La situazione attuale in Italia ed all’estero non è delle migliori. Dal 2008 ad oggi il tasso di natalità è sceso notevolmente, circa il 30% in meno, e l’emergenza Covid-19 che abbiamo vissuto e stiamo vivendo non ha aiutato e incoraggiato certamente le nuove famiglie a fare dei bambini. Noi, come azienda, non ci siamo fermati e continuiamo a pensare e a progettare prodotti innovativi e funzionali che facilitino la vita dei neogenitori, anche se il nostro impegno da solo non basta: occorre che anche le istituzioni inizino a parlare di famiglia in modo più concreto.

Lavoro e vita privata: difficile?

Premesso che amo il mio lavoro, nonostante la situazione attuale non sia delle migliori, è chiaro però che la nascita delle mie due bambine, Ludovica, 7 anni, e Lavinia, 5, ha condizionato la mia vita professionale. Se prima viaggiavo senza sosta, oggi cerco di rimanere a casa il più possibile, ma sono fortunata perché mia mamma, una nonna orgogliosa e soddisfatta, è un aiuto insostituibile. Inoltre, posso contare su mio marito, che essendo a sua volta molto impegnato professionalmente, capisce molto bene le difficoltà e i sacrifici che devo affrontare: con lui condividiamo gioie e responsabilità e ci compensiamo perfettamente. D’altra parte, credo che la passione sia il motore di tutto e sono certa che non fermandosi mai, lavorando anche nelle difficoltà con determinazione, tutto si possa risolvere.

Un suggerimento alle donne che intendono affrontare un percorso di carriera?

Passione, competenza e perseveranza, credo che questi siano gli ingredienti fondamentali per avere successo. La passione è il motore che ci motiva e ci spinge a non arrenderci anche di fronte ai problemi e alle difficoltà; le competenze sono fondamentali per eccellere in un mercato sempre più competitivo; infine, la perseveranza è la costanza che ci serve nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Credo molto nelle donne, nel valore che portano all’interno dell’azienda e alla loro capacità di fare squadra: non a caso in Cam Il Mondo del Bambino oltre il 60% del personale è femminile, nella maggior parte dei casi sono mamme e questo lo sottolineo con immensa soddisfazione.



Tempo libero: cosa mi dici?

Non ho davvero molto tempo libero, ma appena posso mi piace praticare tennis, che ho praticato per vent’anni e a cui sto avvicinando con successo anche mia figlia Ludovica, dedicarmi alla moda e viaggiare. Mi sono sempre sentita cittadina del mondo, libera in ogni posto in cui sono stata, anche se il mio luogo del cuore, quello dove fare sempre rientro, è casa mia, nella mia amata Italia. Spero vivamente che presto si possa tornare a viaggiare con la tranquillità e la serenità che avevamo oltre un anno fa. Ultimo, ma assolutamente non meno importante, tutti i miei momenti liberi sono dedicati alla mia famiglia, a mio marito e alle mie splendide bambine, alle quali cerco di trasmettere, proprio come hanno fatto i miei genitori con me, la passione per la vita e l’importanza di sapersi mettere in gioco in ogni circostanza.