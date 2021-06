Francesca Pizzutto: "Ogni esperienza è un tassello che compone le donne che siamo e quelle che diventeremo"

Francesca Pizzutto, Marketing Manager Tcl Electronics Ufficio stampa 1 di 13 Ufficio stampa 2 di 13 Ufficio stampa 3 di 13 Ufficio stampa 4 di 13 Ufficio stampa 5 di 13 Ufficio stampa 6 di 13 Ufficio stampa 7 di 13 Ufficio stampa 8 di 13 Ufficio stampa 9 di 13 Ufficio stampa 10 di 13 Ufficio stampa 11 di 13 Ufficio stampa 12 di 13 Ufficio stampa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Francesca, parliamo di elettronica di consumo: che ne dici?

E’ perfetto per me, visto che lavoro in Tcl, azienda cinese leader in questo settore. Attualmente siamo sul podio dei più importanti produttori mondiali di televisori a Lcd, nonostante Tcl sia partita negli anni ’80 con la produzione di cassette Vhs. Del resto, a piccoli passi questa azienda solida e strutturata è stata capace di crescere straordinariamente nel tempo, fino ad ottenere piena riconoscibilità a livello mondiale e ovviamente anche nel nostro Paese.



Prima di approfondire la tua attività professionale, mi piacerebbe sapere qualcosa in più su di te.

Quando ero piccolissima mi sarebbe piaciuto fare la parrucchiera, come a tantissime bambine; poi però ho iniziato a praticare la ginnastica artistica e, a seguire, la danza classica per poi approdare a quella moderna. Il mio sogno nel cassetto sarebbe stato quello di lavorare in un musical, ma poi ho dovuto fare i conti con la realtà e così ho deciso di cambiare obiettivo.



Come sei arrivata in Tcl?

Si è trattato di un caso. Dopo la maturità linguistica, ho studiato Comunicazione d’impresa, Relazioni Pubbliche e Organizzazione di Eventi allo Ied di Milano e successivamente ho lavorato in due agenzie; una di queste era proprio legata all’elettronica di consumo e lì ho trovato la mia dimensione perfetta. Nel 2011 Tcl cercava una persona giovane da far crescere nel marketing che seguisse la divisione dei cellulari: arrivai io e lì rimasi, facendo un bel percorso professionale. Diciamo che mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto e del resto ho sempre trovato delle occasioni e il modo più corretto per coglierle.



Una carriera importante.

Sono stata fortunata perché faccio un lavoro che mi piace in un contesto di persone straordinarie, come il nostro Country Manager, persona molto sensibile e rispettosa delle necessità di ognuno. In Tcl vi è molta attenzione alle persone e questo naturalmente mi ha facilitato con la maternità.



So che sei diventata mamma da poco, infatti.

Mia figlia Linda è nata in piena pandemia: oggi ha undici mesi, quindi è ancora davvero molto piccola. Devo dire che il periodo di lockdown ha avuto un duplice risvolto: da un lato, il fatto di stare necessariamente a casa e in smart working mi ha consentito di portare a termine molto serenamente la gravidanza e di potermi godere totalmente la piccola nei suoi primi mesi di vita, così come anche il suo papà. D’altro canto, non potendo uscire, la socialità di Linda è stata praticamente nulla, ha visto pochissime persone e adesso cerca i bimbi della sua età. Peraltro, da quando sono dovuta rientrare parzialmente in ufficio, la piccola sta con i nonni, una straordinaria e insostituibile risorsa; aggiungo che, tenuto conto che viviamo tutti nella stessa città, a Monza, non abbiamo per fortuna avuto problemi di spostamenti.



Il fatto di essere donna è mai stato un problema?

Assolutamente no, anche se ovviamente da quando è nata mia figlia ho dovuto cambiare in parte la mia attività. Prima di diventare madre viaggiavo moltissimo e almeno una volta all’anno andavo anche in Cina; adesso cerco di conciliare al meglio i miei impegni di lavoro con la famiglia.



Nel tempo libero a cosa ti dedichi?

Prima della pandemia e della gravidanza ho continuato a coltivare l’amore per la danza, che per me è una passione viscerale ed una perfetta valvola di sfogo, capace di liberarmi la testa dai pensieri. Adesso spero di poter riprendere a settembre, magari rivolgendo la mia attenzione al pilates, disciplina che coniuga lo yoga con la danza e con la ginnastica posturale: un mix perfetto anche per chi lavora tutto il giorno seduto davanti a un PC.



Hai qualche novità o anticipazione da regalare ai nostri lettori per quanto riguarda Tcl?

Posso solo dire che sempre più Tcl verrà associata al mondo dell’elettronica di consumo, perché saremo sempre più presenti anche con elettrodomestici di grandi dimensioni, come frigoriferi e lavatrici. Naturalmente, nel cassetto ci sono altri progetti, ma dovremo attendere ancora un pochino.



Un suggerimento alle ragazze che intendono fare un percorso di carriera in azienda?

Bisogna puntare su sé stesse, crederci e non lasciarsi abbattere se si trovano delle porte chiuse. Occorre afferrare le opportunità senza pensarci troppo: ogni esperienza diventa un tassello che va a comporre e formare le donne che siamo e quelle che diventeremo.