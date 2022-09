Alicia Lubrani: "Credo nella leadership inclusiva, fondata sulla condivisone di valori chiari"

Alicia, la tua storia è molto interessante. Tanto per cominciare, so che non sei nata in Italia.

Sono nata nel Regno Unito, a Canterbury. Mia mamma è inglese, mio padre invece è toscano, maremmano per la precisione, un bel mix di origini per cui mi sento un po' "british" e un po' verace maremmana. Grosseto, la città dove ho vissuto fino al liceo, mi ha dato il pragmatismo, il senso delle cose vere e anche della bellezza che ho portato con me quando mi sono trasferita in Scozia, all’Università di Edimburgo. Lì sono rimasta quattro anni e ho cominciato il mio percorso professionale nel mondo dei Media e della Comunicazione, un inizio che ha segnato la mia vita professionale e non solo.

Una giovane italiana in Scozia: com’è andata?

Non lo nascondo, all’inizio un po' di paura c’era. L'università in Scozia è una miscellanea di culture diverse con studenti che arrivavano da ogni parte del pianeta, una ventata di internazionalità che mi ha fatto comprendere il valore della diversità, del confronto che fa superare i pregiudizi: un percorso che consiglierei a tutti. In ogni modo, terminati gli studi con il massimo dei voti e il First Class Certificate in Corporate Communication, ho iniziato a lavorare a Londra per Bloomberg e poi nel marketing del Times del gruppo News Corp.

Poi però sei tornata a casa

E’ stata una scelta contrastata, ma alla fine hanno vinto le mie radici italiane e il cuore. Mi si era aperta un’opportunità professionale molto interessante, la TV satellitare in Italia era agli albori e io avevo maturato un’esperienza proprio nel mondo di media. Iniziai quindi a lavorare in Stream TV a Roma, per poi approdare in Sky.

Un’esperienza davvero molto significativa.

Il mondo della TV e quello dei contenuti sono molto affascinanti. Sono entrata con entusiasmo nel team di Sky, che ha ampliato le opportunità di scelta dei telespettatori. Ho lavorato oltre dieci anni per la pay TV, inizialmente occupandomi del rilancio del brand e facendo un percorso che mi ha portato a diventare responsabile della Comunicazione. Insieme al team abbiamo ottenuto risultati straordinari, arrivando a raggiungere cinque milioni di abbonati, un grande successo per una squadra che ha cambiato il nostro sistema televisivo.



Dopo la TV ti sei occupata di telefonia.

Nel 2011 fui contattata da una delle più importanti multinazionali di elettronica di consumo con sede in Corea del Sud, ma che ancora non era leader nella produzione e vendita di smartphones. L’obiettivo era diventare numeri uno in Italia, cosa che sembrava davvero impossibile all’epoca. Una squadra meravigliosa, un po' di follia e una forte e robusta spinta all’innovazione radicata nella cultura coreana, tantissimi viaggi a Seoul e in giro per il mondo, ci hanno consentito di raggiungere traguardi straordinari tra i quali diventare leader di mercato anche in Italia.

Dopo qualche tempo, però, hai deciso di cambiare.

In effetti, ho accettato una nuova sfida, quella nel mercato dell’Energia unendomi al team di Axpo, multinazionale elvetica e quarto operatore in Italia, dove è presente da oltre vent'anni. La mia sfida in qualità di Chief Marketing Officer è di cogliere le opportunità del mercato, che sta evolvendo: occorre fare la differenza mettendo il cliente e le aspettative dei consumatori di oggi al centro della nostra offerta, unitamente alla sostenibilità in chiave di sviluppo. Senza contare che parliamo di un settore sempre più strategico e al centro del dibattito nazionale ed internazionale.

Axpo punta su Pulsee luce e gas, un progetto innovativo e per certi versi pionieristico.

La vera svolta per avvicinarci ai nostri clienti è stata dare vita dal nulla ad una energy company consumer, 100% digitale, 100% green, il tutto grazie a una app super semplice dove si può decidere che energia vogliamo e come la vogliamo. Sono orgogliosa di guidare questa realtà giovane, che si fa breccia tra 700 operatori. Digitale al centro, innovazione, semplicità e trasparenza: sono questi i tratti distintivi del nostro Dna.

Famiglia e lavoro: può non essere facile.

Trovare l’equilibrio giusto è una ricerca continua; i giovani oggi indirizzano le scelte delle aziende in una direzione sempre più inclusiva e improntata all'accettazione della diversità e dell’equità. Quanto a me, posso dire di essere stata fortunata a incrociare il mio destino con quello di aziende e leader che hanno saputo guardare a questi temi in maniera moderna e aperta. Oggi che sono mamma questo lo posso sperimentare concretamente.

Una curiosità su di te.

Ho una famiglia numerosa: cinque sorelle e un fratello. Tutti, per ragioni diverse, sono diventati cittadini del mondo e vivono in luoghi lontani come la Namibia, la Norvegia, la Corea del Sud, la Spagna. E tutte queste storie, queste famiglie e i tanti nipotini, riescono ad incontrarsi una volta all’anno nella piccola Isola del Giglio, dove abbiamo passato tante estati quando eravamo piccoli.

Cos’è la leadership per te?

Il modello in cui credo è una leadership inclusiva, fondata sulla condivisone di valori chiari che diventano lenti attraverso cui viene svolta ogni scelta di business. Solo se mi ritrovo in quei valori ne posso diventare veramente interprete, fuori e dentro l’azienda. Oggi essere leader significa assumersi anche una responsabilità, non solo verso l’azienda, ma anche verso le persone e verso l’ecosistema del paese in cui l’azienda opera.