"Maternità e lavoro? Si può, noi donne siamo capaci di evolvere"

Francesca Cerruti, Vice Presidente di AB Medica

Buongiorno, Francesca. La sua fama la precede…

Davvero? In che senso?



Le persone che la conoscono e con cui lavora mi hanno parlato molto bene di lei…

Mi fa piacere, ma non mi stupisce: con le mie collaboratrici più strette si è creato un legame molto forte, un rapporto che nasce da una stima profonda e che si è trasformata in affetto col passare del tempo.



So che ha avuto una bambina da poco.

Sì, sono diventata mamma otto mesi fa. Olivia è fantastica, non vedo l’ora di tornare a casa per stare con lei, giocare con lei. Per potermela godere l’ho allattata per sei mesi, tuttavia, anche se mi ero imposta di stare a casa dal lavoro, confesso che a soli quattro mesi aveva già preso sei aerei!



Lei però è giovanissima…

Ho 34 anni, ma non sono più così giovane. Quando entrai in azienda avevo solo vent’anni ed ero effettivamente la più giovane. Ora il tempo è passato, ci sono molte persone più grandi di me, ma anche molte più giovani e anche molte donne: dai 35 anni in giù c’è un equilibrio fantastico tra maschi e femmine.



Come sono stati gli inizi professionali?

Da ragazza non amavo particolarmente lo studio, ma desideravo con forza essere indipendente. Non volevo fare carriera a tutti i costi, ero decisamente orientata al fare. Quando sono entrata nell’azienda di famiglia ho fatto la gavetta, iniziando dagli uffici di contabilità. Man mano acquisivo competenze e strumenti, ma la svolta è arrivata qualche anno dopo, quando ho capito quale poetesse essere effettivamente il mio contributo in azienda, come avrei potuto aiutare nello sviluppo delle attività.



Che cosa è successo esattamente?

Circa quattordici anni fa ho iniziato a presenziare nelle sale operatorie con i prodotti ab medica. E’ stato formativo ed entusiasmante. Quando sono entrata in sala operatoria per la prima volta mi è stato chiaro che era esattamente quello che volevo fare.



La sala operatoria: un’esperienza forte. E’ stato traumatico?

Sì, è un’esperienza molto intensa e coinvolgente, ma per me si è trattato di un trauma positivo. Infatti finché non si entra in quella sala, non si possono capire le dinamiche che si svolgono all’interno. Da paziente, tutto finisce dal momento in cui l’anestesia inizia a fare effetto, ma in realtà, come operatore, è proprio da lì che si comincia. Ognuno in sala ha un proprio ruolo ben definito, si è tutti estremamente concentrati mentre si svolge l’intervento, ma la cosa curiosa per i “non addetti ai lavori” è che nel resto del tempo la vita in sala operatoria è esattamente come quella che si svolge in qualsiasi altro luogo di lavoro convenzionale, con le normali chiacchiere da macchinetta del caffè.