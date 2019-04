"La mia più grande soddisfazione? Quando i genitori che si separano pensano prima al bene dei figli"

Paola, una vita in favore dei più deboli: è questa la cifra che ha contraddistinto la sua attività fin dall'inizio. Nessuna incertezza?

Nessuna: penso che uno dei valori più importanti della mia professione sia proprio il ruolo sociale che ci contraddistingue nella difesa dei diritti fondamentali di tutte le persone. In quest’epoca di forti contraddizioni è sempre più importante perseguire i valori di solidarietà: viviamo in una società sempre più complessa, multietnica e con tante incertezze dovute alle crisi economica e alla difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. Occorre impegno personale per garantire il benessere di tutte le persone, nessuna esclusa.



Dal diritto immobiliare al diritto di famiglia: un bel passaggio…

Ho iniziato l'attività professionale in uno studio che si occupava prevalentemente di diritto immobiliare, sempre però con l’obiettivo di difendere i diritti dei clienti anche con soluzioni innovative volte a trovare composizioni conciliative. Con il passare del tempo e con il raggiungimento dell'autonomia professionale, ho spostato il mio impegno sulle relazioni familiari e la tutela dei minori.



Solo tribunale, quindi?

No, affatto: ho sempre coniugato la mia attività con l’impegno nel mondo associativo. Ritengo che per una miglior tutela dei diritti delle persone si debba puntare sulla specializzazione e sulla competenza.



La sua attività è importante anche nella sfera del volontariato. Ci racconta meglio?

La passione per questi temi e soprattutto per la difesa dei diritti dei minori mi ha spinta ad entrare nel mondo delle comunità. In questo periodo, del tutto gratuitamente, sono consigliere in una comunità che accoglie le mamme in difficoltà per problemi personali di salute o maltrattate e dunque accolte in strutture protette e poi in una comunità terapeutica riabilitativa per adolescenti e minori affetti da disturbi della personalità.



Un’esperienza importante, forte.

Decisamente sì. E’ un’esperienza che mi mette a contatto con le persone in un modo differente: operare nel terzo settore vuol dire offrire opportunità di cura, aiuto e sostegno dove purtroppo non si investe più. Ho sempre sostenuto che per spendere meno occorre investire sulla prevenzione, purtroppo sempre meno risorse vengono destinate ai servizi sociali, alle scuole, alla giustizia. Per fortuna esiste un modo di persone generose e volonterose che suppliscono a queste mancanze. Ne ho avuto dimostrazione nei recenti corsi per i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati: ci sono tantissime persone differenti per età, professione e cultura disposte ad impegnarsi donando il proprio tempo e le proprie capacità.



Questione femminile, mancano ancora le reali pari opportunità. Anche su questo fronte lei si è impegnata in modo significativo.

Il discorso qui si fa molto lungo e complesso: le donne non hanno parità salariale in nessun campo professionale, sono ancora discriminate nell’accesso al lavoro e, soprattutto, non riescono a ricoprire ruoli di responsabilità o ai vertici aziendali e inoltre vi è il tentativo di ricondurre le donne fra le mura domestiche riconoscendo loro un solo compito, quello di mogli e madri. E’ una cosa che mi spaventa molto perché accresce il conflitto sociale e alza muri di incomprensione: non bisogna dare nulla per scontato, neppure le conquiste che si davano ormai per acquisite. Occorre puntare sulla cultura e sul rispetto delle regole. Non si può solo parlare di diritti, si dovrebbe anche ricordare che ci sono i doveri da rispettare per evitare di ridurre tutto ad una guerra di contrapposizione su chi ha “più diritto”.