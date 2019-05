"La differenza tra sognare e osare? Osare significa provarci"

Giada Zhang, Amministratore Delegato di Mulan Group Giada al lavoro con il suo team Ufficio stampa 1 di 10 Giada e il gruppo di “Women in Finance” Ufficio stampa 2 di 10 Giada guest speaker a vari eventi Ufficio stampa 3 di 10 Giada al lavoro Ufficio stampa 4 di 10 Giada invitata in trasmissione su Rai Due Ufficio stampa 5 di 10 Giada con gli amici Ufficio stampa 6 di 10 Giada in viaggio, sport e tempo libero Ufficio stampa 7 di 10 Giada in viaggio, sport e tempo libero Ufficio stampa 8 di 10 Giada e il pianoforte, tanto amore per la musica 9 di 10 Giada con la sua famiglia Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Buongiorno, Giada! Che bel nome: la giada è una pietra preziosa.

Vero: è una pietra verde molto bella. Io per la verità sul passaporto ho due nomi: Giada e Yan Yue (cinese) che significa proprio “Pietra imperiale bella e preziosa”. E’ un nome beneaugurale, mia mamma nei momenti difficili mi ha sempre ripetuto: se è oro, luccicherà. E io l’ho fatto mio.



Il suo nome e il suo cognome sono di origine cinese.

Io sono nata in Italia e sono figlia di genitori cinesi. Loro si sono trasferiti in Italia 25 anni fa… è una storia lunga.



Me la racconta? Sono curiosa….

Sono nata tra le mura del ristorante dei miei genitori dove non esisteva il concetto di un lavoro fisso dalle 9 alle 18 e nel mio immaginario lavoro significava amore, sacrifici, insaziabile voglia di imparare, zero limiti e nessuna certezza. I miei genitori erano partiti da zero, si sono buttati in un paese a loro sconosciuto, di cui non conoscevano nemmeno la lingua. Sono cresciuta in una famiglia in cui mi hanno insegnato che siamo noi gli artefici del nostro destino, siamo noi a decidere cosa vogliamo fare della nostra vita.



Lei ha molte cose da raccontare, ma mi sembra giovanissima.

Certo, ho iniziato a lavorare molto presto: fin dal primo anno di università, infatti, ho cercato di fare esperienze lavorative e ho cominciato la mia carriera professionale trovando lavoro in aziende multinazionali a Shanghai, poi nel mondo della finanza a Londra, e infine, nella consulenza strategica in Italia. Ero spesso la più giovane tra i miei colleghi. D’altra parte, ho sempre cercato di osservare e imparare quanto più possibile, con grande determinazione e impegno.



Come si è trovata in un contesto dove tutti erano più grandi di lei?

Non è mai stato un problema per me: ciascuno ha la propria maturità, ma io sono riuscita a convincere i miei interlocutori che avevo molto da dare, nonostante la giovane età. Ognuno di noi ha i propri tempi: non esiste un 'tempo giusto', in senso assoluto, per fare una determinata cosa, intraprendere un certo percorso, raggiungere un dato traguardo.



Qual è il suo punto di forza?

Credo sia il mio DNA: la Cina oggi è una potenza mondiale anche grazie all’etica del lavoro di questo grande Paese. Da noi c’è un detto, “Chiku”, che tradotto significa “bisogna saper mangiare amaro”: in altre parole non arrendersi alle prime difficoltà, ma saperle sopportare e superare per poi poter avere un futuro migliore. E’ esattamente questo che mi sono portata dalla Cina.



Quanto si sente cinese e quanto italiana?

A volte me lo sono chiesto anch’io. Da piccola avrei voluto essere solo italiana, perché mi sentivo diversa, avendo gli occhi a mandorla ero additata dagli altri bambini. Crescendo, però, mi sono resa conto di quanto sia importante essere biculturale, oltre ogni preconcetto di genere, di cultura e questo costituisce un valore incredibile che posso portare a questo Paese. Ognuno di noi è meravigliosamente unico e diverso, e questa diversità rappresenta ricchezza per chi ci circonda.



Più difficile essere donna o essere di un altro Continente?

Essere donna, soprattutto nel mondo della finanza, non è affatto semplice. Il “Gender Gap” è ancora molto presente ed è un tema che mi sta molto a cuore: ecco perché ho deciso di creare una associazione no profit, la “Women in Finance” per valorizzare l’esperienza professionale delle donne attraverso programmi di mentorship.



Come Amministratore Delegato è difficile affermarsi in un mondo ancora molto maschile?

Pensi che proprio ieri, a un convegno in cui ero speaker, mi hanno detto: “Complimenti, sembra proprio un uomo!”. Ancora oggi, purtroppo, nei ruoli apicali delle aziende siamo abituati a vedere soltanto gli uomini. Lo stile di leadership di una donna si concentra sulla relazione, sull’empatia e sulle persone. Quello di un uomo si concentra sul compimento di attività, sulla struttura e sul processo. Sono stili complementari, per questo bisogna rimanere sempre fedeli a noi stessi, senza sforzarsi di essere qualcun altro.