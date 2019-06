"Ho sempre creduto nella creatività e nella sensibilità delle donne"

Giovanna Barzaghi, Direttore Commerciale di Effebiquattro Giovanna nel tempo libero Ufficio stampa 1 di 4 Giovanna e suo figlio Francesco Ufficio stampa 2 di 4 Giovanna Ufficio stampa 3 di 4 Giovanna e il padre, il cav. Mario Barzaghi Ufficio stampa 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Buongiorno, Giovanna. Iniziamo la nostra chiacchierata: le va di raccontarmi un po’ si sé? Come era da bambina per esempio.

Ah, ah! Io sono stata una bambina davvero molto vivace, non stavo mai ferma… Mia mamma mi ha dovuto portare anche in Pronto Soccorso qualche volta perché mi facevo male giocando. Ma in realtà non sono mai cambiata: anche oggi sono espansiva e giocosa e non so stare ferma, tanto che mio marito si chiede come farò se e quando andrò in pensione…



Lei lavora nell’azienda di famiglia: un caso o una decisione consapevole?

Voglio essere sincera: da giovane sognavo di diventare una hostess! Un sogno che purtroppo si è infranto molto presto, perché sono miope e portavo gli occhiali, cosa all’epoca proibita per gli assistenti di volo. In compenso, oltre agli studi di ragioneria, non mi è mai mancata la voglia di fare, che preferivo decisamente allo studio, e così iniziai ad avvicinarmi all’azienda di papà.



Un’azienda che non le era certo estranea…

Assolutamente no: mia mamma e mio papà spesso portavano me e le mie due sorelle in laboratorio; abbiamo iniziato a conoscere le attività di produzione fin da piccole, quindi abbiamo sempre respirato l’aria della falegnameria, diciamo così.



Come è stato il suo inserimento in azienda?

Sono partita dal basso, facendo la gavetta. Ho goduto fin da subito del rispetto che le persone che lavoravano con mio padre tributavano a lui, ma ho dovuto imparare molto. La difficoltà maggiore è stata farmi accettare come donna, più che altro.



Perché questa difficoltà?

Vede, il mondo delle porte è stato più vicino a quello dell’edilizia, e in quel mondo produrre porte, quindi svolgere un’attività legata alla lavorazione del legno, è sempre stata appannaggio degli uomini. E’ stato difficile farmi riconoscere dai fornitori, come dai clienti, ma ce l’ho fatta. Anzi, è stato un successo per tutte noi sorelle, perché siamo tutte impegnate in Effebiquattro: una è architetto, una si occupa della produzione e io dell’attività di marketing e di vendita. Siamo un’azienda rosa, insomma.



Lei però è stata artefice di un cambiamento importante.

Sì, è stato faticoso, ma ci siamo riusciti. Si tratta di un cambiamento culturale, perché oggi la porta non è solo un accessorio, ma diventa un importante elemento di arredo molto più legato al design e al fashion. Noi non vendiamo solo porte, ma vendiamo emozioni e soprattutto anticipiamo le soluzioni a bisogni futuri. Ho sempre creduto nella creatività e nella sensibilità che noi donne possiamo apportare alla produzione e alla progettazione e, anche quando la crisi ha colpito duramente, non ho mai ceduto all’idea di fermarmi, ma al contrario ho avuto il coraggio di andare avanti, ponendo e ponendomi obiettivi, anche in termini numerici, che mi hanno dato ragione.



Vorrei sapere qualcosa in più su “Trendology”.

Volentieri, è una cosa alla quale teniamo moltissimo. Si tratta di un neologismo che vuole mettere insieme i “trend”, ossia le nuove proposte di porte in linea con le esigenze di mercato e in grado di migliorare la qualità della vita delle persone diventando oggetti di moda e design, con la “tecnologia”, quindi l’attenzione alla produzione, che deve essere sempre di altissima qualità. Peraltro, la tecnologia avanzata è sempre stata un nostro punto di forza fin dagli inizi, attorno agli anni ’80.