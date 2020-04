"Playtime for Everyone": giocare coi bambini fa bene anche ai nonni

Fisher-Price, marchio leader nel segmento di prima infanzia e prescolare, pubblica oggi il rapporto della ricerca "Playtime for Everyone" , condotta in collaborazione con la D.ssa Jacqueline Harding (MA Cert Ed SFHEA) docente presso la Middlesex University ed esperta internazionale nello sviluppo dell’infanzia e in neurofisiologia, che ha esaminato gli effetti positivi che il gioco con i bambini può avere su genitori, nonni e altri soggetti.

Fino ad ora, molto è stato documentato sui benefici del gioco per i bambini, ma poco si sa sugli effetti positivi che ha su gli adulti.

Il nuovo studio affronta questo tema accorpando diversi studi incentrati in modo specifico su quest’area per poi essere interpretati dalla D.ssa Harding attraverso la sua nuova teoria della “Triangolo di Gioco”.

Le evidenze suggeriscono che il tempo trascorso giocando possa aiutare a ridurre i livelli di stress, aumentare il benessere, aumentare l'energia psicofisica e, persino, rafforzare il sistema immunitario.

Le risate durante il gioco con i bambini, ad esempio, possono essere equiparate al tempo trascorso in palestra. In uno studio a cui fa riferimento la D.ssa Harding nella sua relazione, i medici descrivono la risata come “miracolosa”, come se fosse una forma di “jogging interiore”, perchè fa abbassare la pressione sanguigna, lo stress, rafforza il sistema immunitario, proprio come avviene durante lo svolgimento di attività fisica moderata.

Ello dunque otto consigli pratici per ottenere il massimo dal momento del gioco durante il periodo di quarantena e aiutare i genitori nella creazione di un piano d’attacco per affrontare questo periodo di isolamento insieme a bambini al di sotto dei tre anni.

1. Prendersi del tempo insieme: I primi tre anni sono di vitale importanza per una sana e sicura crescita delle relazioni del bambino anche in questo periodo che stiamo vivendo. Il “Triangolo di Gioco” porta dei vantaggi a livello biologico anche per gli adulti. Il cervello ama l’originalità del gioco e stimola un’attività neuronale dinamica – letteralmente scolpisce in maniera positiva il cervello.

In pratica: Provate a usare a rotazione, ogni due giorni, i giocattoli e osservate il piacere dei bambini nel momento in cui riscoprono i giochi precedentemente usati. Prendetevi del tempo ogni giorno da dedicare al gioco con il vostro bambino: create diverse attività di gioco concentrate in un breve lasso di tempo (circa dieci minuti). Siate più fantasiosi che potete – mettete da parte le vostre inibizioni, usate voci differenti e adottate un atteggiamento giocoso (anche stupido!) per aumentare il diverimento con il giocattolo. Questo comunica il messaggio “Che bello! Stiamo davvero giocando insieme”.

Quali benefici per i genitori? Provate a far attenzione alle vostre sensazioni. Gradualmente, sentirete che la vostra ansia diminuisce nel momento in cui vi buttate a capofitto nel gioco. Potrebbe non accadere sempre: i migliori momenti di gioco sono quando entrate in sintonia con il vostro bambino, perdete il senso del tempo e la vostra immaginazione vola.

2. La Routine ripaga: in periodi di caos, (come una pandemia), gli esseri umani crescono bene grazie a una sorta di equilibrio. Gli adulti hanno bisogno di questo tanto quanto i bambini. Pianificate una routine quotidiana che dia un ritmo alla giornata. Questo aiuterà entrambi ad andare avanti nel corso della giornata.

In pratica: Anche se in un piccolo appartamento, parti di esso possono essere dedicate a determinate attività per particolari momenti ogni giorno. Per esempio, posizionate un vecchio lenzuolo sopra due sedie e create una tana; una lastra di plastica sul paviemento può offrire un posto per tagliare e incollare; lavare le stoviglie nel lavandino della cucina regala un gioco d’acqua terapeutico. Il tempo dedicato all’esercizio fisico può avvenire all’ingresso (se ce n’è uno) con una corsa ostacoli realizzata con i cuscini. Il tempo dedicato alla TV dei bambini può essere condiviso (la ricerca mostra che il guardare la tv insieme porta grandi benefici). I momenti dedicati al pasto possono richiedere anche l’aiuto esperto dei vostri piccoli (per quanto limitato possa essere…il solo tenerli coinvolti li porterà ad essere interessati e lontani dai guai). Più tardi, nel corso della giornata, un momento di videochiamate con gli amici e la famiglia seguito da un bagno prolungato e una fiaba della buonanotte dà alla giornata la giusta forma.

Quali benefici per i genitori? La routine calmerà anche la vostra fisiologia: Il vostro battito cardiaco scenderà e il vostro respiro si rilasserà.

3. La vicinanza conta: potremmo anche essere in un periodo forzato di isolamento (per difendere le persone più vulnerabili) ma con un contatto estremamente ravvicinanto ci sono benefici associati alle relazioni. Siate il “rifugio sicuro” per i vostri bambini in quanto questo offre un grande legame per la vita. Un “rifugio sicuro” significa che potete sentirvi come un faro per i bambini che, sebbene non capiscano cosa stia succedendo, sentiranno l’ansia del mondo attorno a loro.

In pratica: Scegliete giocattoli che vi avvicinino. Ricordatevi che il gioco da solo è per il bambino la strada perfetta per apprendere. “Educazione” a quest’età è giocare e alimenta lo sviluppo del cervello. Non provate ad “insegnare”, basta solo che vi assicuriate di essere seduti vicino e di fronte ai vostri bambini. Sorridete e ridete insieme quanto potete! Questo crea un legame felice e salutare tra di voi. Limitate la loro esposizione alle notizie- sebbene non capiscano le parole – loro raccolgono i sentimenti profondi dell’ansia trasmessa.

Quali benefici per i genitori? É vantaggioso per tutti per incoraggiare quel fattore che porta a sentirsi bene ed è proprio ciò di cui il sistema immunitario ha bisogno.



4. Faccia a faccia: lo scambio di sguardi reciproco arriva letteralmente al cuore delle relazioni e riconosce il piacere condiviso mentre si gioca insieme. La neurobiogia interpersonale si basa tutta quanta sul concetto di “attenzione congiunta”. Il messaggio è “Stiamo facendo questa cosa insieme”

In pratica: Trovate un giocattolo che possiate condividere e assicuratevi di guardare il vostro piccolo negli occhi mentre parlate - funziona meravigliosamente. Organizzate delle videochiamate giornaliere con amici e parenti. Osservate come i vostri figli reagiscono a quei volti familiari e condividete quello a cui hanno giocato con voi durante il giorno.

Quali benefici per i genitori? Il contatto visivo (anche virtuale) ripaga. Guardare qualcuno negli occhi crea una connessione più ravvicinata. Videochiamare è più benefico del semplice sentire le voci su un telefono.

5. Compagni di Gioco: Combattete qualunque forma tossica di cortisolo (che si sviluppa sotto stress). Giocare può essere un ingegnoso antidoto per l’ansia.

In pratica: Scegliere un gioco (approporiato per l’età del vostro piccolo) che vi ricordi un periodo della vostra infanzia e condividetelo con loro. Sentitevi liberi di rivivere il divertimento che eravate soliti provare – ridete e divertitevi. Vedrete la sensazione di stress letteralmente volare via!

Quali benefici per i genitori? In poche parole, il sistema immunitario riceve un grande aiuto.

6. Usate l’immaginazione: il sogno e l’immaginazione sono validi strumenti per la neuroplasticità del cervello sia per adulti che per bambini.

In pratica: Una buona dose di gioco di immaginazione con i vostri figli fa proprio bene alle cellule cerebrali sia degli adulti che dei bambini. Scegliete un giocattolo che li porti a questo scopo, come un finto telefono. Provate voci differenti ed entrate in uno spazio immaginario. Lasciatevi andare e godetevi il piacere del “è solo un gioco”.

Quali benefici per i genitori? Gli Scienziati sanno che i neuroni che si attivano insieme si collegano– la routine di gioco crea un percorso di felicità. In sintesi, questo viene attivato dall’oxitocina e, in breve, significa meno stress intorno e benefici reciproci. È vantaggioso per tutti.

7. Gratificate il vostro cervello: Prendere parte in attività creative tiene in allenamento il cervello e vi mantiene giovani!

In pratica: Perché non condividere del tempo davvero creativo con i vostri piccoli, facendo un tentativo di attività creativa insieme? Provate qualcosa a cui giocavate da piccoli voi (ricorderete le emozioni di una volta)

Quali benefici per i genitori? La Creatività aiuta davvero il cervello degli adulti a mantenersi attivo.

8. “Triangolo di Gioco”: Il “Triangolo di Gioco” è la forma migliore per giocare. 1. Tu 2.Il tuo bambino 3. Il Giocattolo – un’infallibile ricetta per il successo quando si gioca.

In pratica: trovate un giocattolo che possiate condividere con il vostro bambino (che sia appropriato alla sua età ovviamente). Questo creerà un “terreno comune” che vi avvicinerà più di prima.

Quali benefici per i genitori? Questo vi farà ricordare i bei tempi della vostra infanzia. È tutta una questione di riduzione di stress avendo così un impatto positivo sulla relazione con il vostro bambino. Condividere interessi genuini crea la magia (questo si chiama neurobiologia interpersonale che vi aiuta in maniera notevole a regolare la fisiologia di ciascuno).