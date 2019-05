Pandora, ogni momento è un regalo Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Proprio per permettere a tutti di raccontare la propria storia, Pandora ha organizzato una serie di straordinarie sorprese: laurea, matrimonio, battesimo, compleanno sono solo alcune delle occasioni da ricordare.



Per la campagna “Ogni momento è un regalo” il brand ha scelto quattro meravigliose ambassador che hanno deciso di condividere con Pandora i loro ricordi: Serena Autieri, Benedetta Parodi, Serena Rossi e Elena Santarelli racconteranno in un emozionante video quali sono gli attimi irripetibili della loro vita e inviteranno tutte le Pandora Lovers a fare lo stesso.



Dal 13 al 26 maggio, infatti, collegandosi al sito www.mypandoramoments.it si potranno caricare le foto dei momenti più importanti della propria vita in un social wall dedicato.

Tutti gli utenti che avranno caricato una foto avranno la possibilità di vincere un gioiello Pandora al giorno.



Ma le sorprese non finiscono qui: acquistando un gioiello in uno store o sul sito it.pandora.net, si riceverà un codice da inserire online per scoprire subito se si è vinto un bracciale.

Tutti coloro che avranno inserito il codice avranno inoltre la possibilità di partecipare all'estrazione del maxi premio finale: Pandora regalerà al fortunato vincitore la festa perfetta per celebrare la sua occasione speciale.



Dalla festa di laurea ad un compleanno speciale o un baby shower indimenticabile fino ad pezzettino di matrimonio: Pandora diventerà l’event planner d’eccezione per il fortunato vincitore.



E per finire, Pandora darà la possibilità a tutte le sue Lovers di vivere un momento unico: recandosi infatti negli store del brand sabato 25 e domenica 26 maggio sarà possibile partecipare al casting del nuovo volto Pandora: basterà raccontare in un video il proprio momento speciale e completare la registrazione.

Alla fine una giuria di qualità sceglierà le Pandora Lovers che diventeranno vere e proprie ambassador per il video digital “Momenti speciali” del brand.