Pet Astrology: come sarà il mese di settembre per il tuo cane

La Pet Astrology stila nel mese di settembre l’Oroscopo per il nostro cane. Sarà un mese molto stimolante per i nostri amici a quattro zampe: Marte transiterà per quasi tutto il mese in Cancro, rendendo i nostri amici a quattro zampe particolarmente desiderosi di coccole e tenerezza, ma altrettanto li disporrà a dedicarli ai loro amici umani. Mercurio si sposterà dal Leone alla Vergine e poi alla Bilancia, creando movimento e dinamicità. Venere in Bilancia li renderà perlopiù sereni e ubbidienti, ma a fine mese entrerà in Scorpione e si creeranno situazioni nuove e impreviste. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per i nostri amici a quattro zampe.