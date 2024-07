Pet Astrology: l’Oroscopo del mese di luglio per il nostro cane

La Pet Astrology ci rivela, Segno per Segno, l’Oroscopo del mese di luglio per i cagnolini dello Zodiaco. Il mese si aprirà con Mercurio e Venere nel Segno del Cancro. Mercurio, però, entrerà presto in Leone e Venere lo raggiungerà l’11 del mese. Mercurio sarà talmente veloce che il 25 luglio si sposterà in Vergine. Marte, invece, inizierà il mese nel Segno del Toro, per poi transitare in Gemelli il 20. Questi movimenti planetari influenzeranno in modo diverso i nostri amici cani, rendendo la loro estate particolarmente frenetica e divertente.