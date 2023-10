Pet Astrology: come sarà ottobre 2023 per il tuo cane

Venere concluderà il suo lungo transito in Leone l’8 ottobre e si sposterà in Vergine, favorendo la disciplina e la buona educazione. Marte , invece, rimarrà in Bilancia fino all’11 ottobre e si sposterà poi in Scorpione, portando nuovamente un po’ di turbolenze. Segno per Segno , scopriamo cosa ha in serbo l’Oroscopo per i nostri dolci cagnolini.

ARIETE - Le passeggiate al parco saranno sicuramente i momenti più preziosi del mese di ottobre. Potrai fiutare gli odori della natura, esplorare nuovi ambienti, interagire con altri cani, e tutto questo farà bene al tuo benessere fisico e mentale, soprattutto nel periodo in cui Marte in Bilancia ti farà sentire spesso stanco e assonnato. Sei tanto amato.



TORO - La prima parte del mese sarà decisamente più vivace della seconda. Prima Mercurio e poi Marte, infatti, ti renderanno scontroso con le persone che non conosci o che non ti stanno simpatiche. Il gioco con la pallina è un modo divertente per esercitarti e stimolare la tua mente. Rincorrere la pallina e riportarla al tuo padrone ti renderà felice e attivo.



GEMELLI - Marte in Bilancia ti renderà iperattivo durante il tuo transito. Poi ci penserà Mercurio a portare movimento alle tue giornate. Lanciare e recuperare il frisbee sarà un gioco eccitante per te. Salterai e afferrerai in volo qualsiasi oggetto che ti lancerà il tuo padroncino e questo esercizio fisico ti terrà coinvolto e attivo. Evita di mangiare per la strada.

CANCRO - Una o più sessioni di coccole saranno essenziali per creare un legame emotivo tra te e i tuoi padroni. Le leccate affettuose e la coda che batte sono segni di affetto e apprezzamento a cui difficilmente saprebbero rinunciare pure loro. Nella seconda parte del mese Marte ti renderà particolarmente vivace e desideroso di stare in movimento costante.



LEONE - Risolvere un puzzle per cani potrebbe essere un modo intelligente di trascorrere il tempo. Sforzarti per ottenere un premio nascosto all'interno del puzzle stimolerà la tua mente, ma in alcuni casi potrebbe farti innervosire, specialmente quando Mercurio e Marte saranno dissonanti. Sarà allora che inizierai a fare i dispetti ai tuoi padroni.



VERGINE - Se le temperature lo consentiranno anche nel mese di ottobre, una corsetta in spiaggia sarà un'attività divertente che ti permetterà di giocare con le onde, scartabellare nella sabbia e godere del sole. Sarà un'ottima forma di esercizio per testare la tua agilità. Venere, quando entrerà nel tuo Segno, ti renderà particolarmente amabile.



BILANCIA - Sei un cagnolino socievole e interagire con gli altri animali domestici della famiglia può essere un'esperienza molto positiva per te. Puoi giocare con il gatto o annusare il coniglio, contribuendo a creare un ambiente armonioso in casa. L’importante è che ti limiti a mangiare le crocchette che ti vengono date dai tuoi padroncini. Ti adorano.

SCORPIONE - Una seduta di grooming sarà molto rilassante per te: le spazzolate delicate e la cura delle unghie terranno il suo pelo sano e ben curato. Migliorerà anche il legame con il tuo padrone e con Mercurio e Marte nel tuo Segno avresti veramente voglia di chiacchierare con lui e non limitarti a farlo con i tuoi occhioni dolcissimi. Sei molto intelligente.



SAGITTARIO - I Pianeti in Scorpione ti renderanno un po’ confuso per gran parte del mese. La ricerca dei giocattoli nascosti è un modo eccellente per stimolare il tuo senso olfattivo e tenerti impegnato. Nascondere i tuoi giocattoli in casa o nel giardino lo terrà attivo e curioso. Non sempre però sarai felice di incontrare i tuoi invadenti vicini di casa.



CAPRICORNO - Trascorrere semplicemente il tempo con la famiglia è estremamente importante per un cagnolino e tu a ottobre ne avrai tanto bisogno. Essere vicino durante il relax o guardare la TV accanto al tuo padroncino ti aiuta a stabilire un legame forte e amorevole con lui. Venere ti renderà particolarmente desideroso di coccole e piccoli baci.



ACQUARIO - Alcuni cani amano partecipare alle sessioni di yoga dei loro padroni e tu rientri in questa categoria. A ottobre, inoltre, ci saranno momenti in cui ti sentirai veramente stressato. Potrai distenderti e rilassarti, contribuendo alla calma e alla connessione tra te e il tuo padrone. Ti farai scattare anche qualche simpatica fotografia da inviare ai suoi amici.



PESCI - Questo mese ti piacerebbe tanto partecipare ad attività di volontariato con il tuo padrone, come visite in ospedale o case di riposo. Portare gioia agli altri con il tuo affetto è gratificante per te e utile per la comunità. Riuscirai a divertirti senza pensare alla mancanza di attenzioni che, invece, riceverai dentro casa. Coraggio, non abbaiare!