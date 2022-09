Pet Astrology: l'Oroscopo di settembre per il tuo cane

Venere, invece, resterà in Vergine per quasi tutto il mese e inviterà i proprietari di qualsiasi cagnolino a ripristinare delle regole da seguire al rientro dalle vacanze . Con Marte in Gemelli, non mancheranno mai occasioni per divertirsi. Segno per Segno, scopriamo l’ Oroscopo rivolto ai nostri amici cani per questo mese!

ARIETE

- Marte questo mese ti renderà particolarmente vivace, vispo e allegro. Ti divertirai a scodinzolare felice per casa anche senza che nessuno ne comprenda il motivo. Tu vuoi semplicemente giocare con tutti e non ti accorgi che trasmetti allegria e gioia a chiunque. Venere ti chiederà di abituarti ad alcune nuove regole che ti verranno imposte.

TORO

- Con Venere in buon aspetto per quasi tutto il mese, la tua dolcezza sarà sicuramente la caratteristica che emergerà di più quando ti troverai in compagnia di qualche bambino o di altri cagnolini. Dovrai fare attenzione a quello che mangi perché non tutti conoscono le tue allergie alimentari. Una cagnolina del quartiere si innamorerà di te.





GEMELLI

- Marte questo mese ti renderà iperattivo ed energico, ma è importante che impari ad incanalare quest’energia nel verso giusto perché, altrimenti, corri il rischio di rompere degli oggetti importanti mentre giochi in giro per casa, oppure potresti far male a qualche bambino, morsicandolo mentre pensi di giocare. Ci vogliono regole ferree con te.





CANCRO

- Mercurio in aspetto dissonante ti renderà scontroso e dispettoso per gran parte del mese. Nonostante tu solitamente sia tanto dolce, ti allontanerai quando qualcuno tenterà di accarezzarti senza averti prima coccolato abbastanza. Venere ti stupirà con un piccolo regalo, una nuova palla o un osso di gomma, che ti farà una simpatica vicina di casa.





LEONE

- Il mese di settembre si prospetta molto divertente per te. Marte in Gemelli ti renderà uno dei cagnolini più socievoli del quartiere o del parco che solitamente frequenti. Sarai il paladino ti tanti bambini che faranno di tutto per avere un po’ di attenzioni da parte tua, ti coccoleranno e daranno tanti piccoli baci e carezze, ricordandoti quanto sei bello.





VERGINE

- Con Venere nel tuo Segno per gran parte del mese, sarai particolarmente tenero e dolce. Marte, però, potrebbe portare qualche piccolo problema di salute che ti impedirà di correre liberamente al mare o al parco insieme ai tuoi amici. Aspetta il “via libera” del veterinario per riprendere a fare qualche passeggiata senza il fastidioso guinzaglio.





BILANCIA

- Potresti avere la fortuna di viaggiare con i tuoi padroncini anche nel mese di settembre. Mercurio e Marte favoriranno gli spostamenti e porteranno allegria e felicità alle tue giornate. Guarderai con dolcezza tanti sconosciuti che si avvicineranno a te per farti una carezza o per darti qualcosa da mangiare. Ti sentirai veramente tanto amato.





SCORPIONE

- Con Venere in Vergine per gran parte del mese, i tuoi padroncini potrebbero decidere di lasciarti qualche giorno a casa di amici. Preparati a vivere avventure divertenti e indimenticabili insieme ad altri cagnolini, vivaci come te, o a qualche bambino che ti riempirà di coccole e ti ricorderà di quanto possano essere sensibili anche gli uomini.





SAGITTARIO

- Con Venere e Marte in aspetto dissonante, settembre non sarà un mese particolarmente rilassante per te e spesso i tuoi padroncini si dimenticheranno anche di riempire la ciotola dei croccantini o dell’acqua. Non arrabbiarti e non abbaiare nelle tarde ore serali perché i vicini potrebbero lamentarsi e tu potresti essere messo in punizione.





CAPRICORNO

- Nonostante Mercurio possa renderti irrequieto nella prima metà del mese, Venere in ottimo aspetto ti farà sentire particolarmente bello e affascinante. Andrai in giro per le vie della città scodinzolando, profumato e pulito, consapevole di far fare bella figura ai tuoi padroncini: saranno felici di portarti con loro nei negozi o al ristorante.





ACQUARIO

- Settembre sarà un mese particolarmente entusiasmante e ci saranno molteplici occasioni per divertirti con i tuoi padroncini in luoghi straordinari. Le vacanze per te non sono ancora finite. Al mare o in montagna ci saranno altri cagnolini o bambini che saranno felici di incontrarti. Sarai felice di rivedere un vecchio amico di famiglia e gli salterai addosso.





PESCI

- Questo mese sentirai un grande bisogno di rilassarti e di dormire da solo nella tua cuccia o sul tappeto nella camera da letto dei tuoi padroncini. Non ti sentirai in forma e, anche durante le passeggiate nell’isolato di casa, ti sentirai affaticato e spento. Le coccole saranno sicuramente la cura migliore che possano darti le persone che ti vogliono bene.