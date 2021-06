Pet Astrology: come sarà giugno per il tuo cane

Mercurio in Gemelli sarà il maggior responsabile dell’umore dei nostri amici a quattro zampe per il mese di giugno . Li renderà vispi, movimentati, allegri e talvolta dispettosi . Marte, inizialmente nel Segno del Cancro, si sposterà poi nel Segno del Leone, e porterà calore ed energia. Anche Venere si sposterà in questi due Segni, ma entrerà in Leone soltanto alla fine del mese, rendendoli meno pigri e più avventurieri . Per farli sentire a loro agio saranno necessarie lunghe passeggiate all’aria aperta o, possibilmente, vicino al mare o ad un lago. Segno per Segno, scopriamo cosa riserva l’oroscopo ai nostri amici cani !

ARIETE - Il mese potrebbe iniziare un po’ sottotono a causa di Venere e Marte in Cancro, che ti costringeranno a trascorrere troppo tempo tra le mura domestiche. Non scoraggiarti perché i tuoi padroncini si renderanno presto conto che hai bisogno di stare all’aria aperta a giocare con i tuoi simili. Il mese si concluderà in armonia e ti divertirai tantissimo.

TORO - Mercurio ti renderà particolarmente goloso per tutto il mese e, quando sia Marte che Venere si sposteranno in Leone, potresti sentirti troppo pesante per fare lunghe passeggiate o corsette all’aria aperta. Se non vuoi che ti tengano in casa affaticato, evita di mangiare tutto quello che ti propongono. Non si abbaia ai bambini che ti coccolano!

GEMELLI – Con Mercurio al tuo fianco, per tutto il mese scodinzolerai felice e spensierato in giro per la città con i tuoi proprietari o a passeggio in qualche località turistica. Sarai uno dei cagnolini più simpatici da incontrare e riuscirai a trasmettere il buonumore anche a chi è triste. I tuoi occhietti vispi nascondono una tenerezza che in pochi conoscono.



CANCRO - Non essere troppo timido e non nasconderti dietro le gambe dei proprietari quando qualcuno ti fa dei complimenti. Con Venere nel tuo Segno per gran parte del mese, sarai particolarmente carino e attirerai le attenzioni di tante persone per strada. Vorresti tanto che i tuoi proprietari ti portassero in una toeletta per lavarti e profumarti.



LEONE - Chi è il miglior amico dell’uomo? Ti piace sempre fare qualcosa per ricordarlo ai tuoi padroncini, in modo che ti diano ancora più attenzioni del solito. Mercurio in Gemelli ti renderà simpaticissimo e divertente, anche quando inseguirai i gatti del quartiere. A fine mese, Venere e Marte nel tuo Segno ti faranno vivere nuove emozioni esilaranti.



VERGINE - Con Mercurio in aspetto disarmonico per tutto il mese, sicuramente non sarai particolarmente di buonumore e ringhierai a qualsiasi estraneo che tenti di avvicinarsi per accarezzarti o dirti quanto sei bello. In realtà, vorresti semplicemente che i tuoi proprietari dedicassero meno tempo al loro lavoro e più tempo a te. Lo capiranno grazie all’oroscopo!



BILANCIA - Mercurio in Gemelli promette di farti vivere un mese felice e spensierato, ma nelle prime settimane dovrai fare i conti con Venere e Marte in aspetto disarmonico. Ti annoierai in compagnia dei nuovi fidanzati dei tuoi proprietari e potresti addirittura fare qualche piccolo dispetto pur di farli litigare. A fine mese sono previste tante nuove amicizie.



SCORPIONE - Con Venere e Marte in Cancro, la prima parte del mese scorrerà abbastanza serenamente e, con un pizzico di fortuna (che non mancherà con Giove in Pesci), potresti addirittura andare in vacanza con i tuoi proprietari. Con il passaggio di Venere e Marte in Leone, qualcosa andrà storto e ti ritroverai scontento con dei proprietari nevrotici.



SAGITTARIO - Sembra che con Mercurio in Gemelli tu abbia frainteso quali siano le occasioni giuste per abbaiare e, soprattutto gli orari. Se non vuoi avere contro tutto il vicinato, evita di svegliare tutti alle due del mattino. Nell’ultima parte del mese, Venere e Marte ti daranno la possibilità di vivere nuove avventure in qualche bosco o in mezzo alla natura.



CAPRICORNO - Non hai ancora capito perché i tuoi proprietari non ti portino in ufficio con loro, visto che sei un cagnolino tanto educato ed ubbidiente. Nella prima parte del mese ti sentirai molto trascurato e soffrirai l’allontanamento da qualcuno a cui ti eri affezionato tantissimo. A fine mese potresti incontrare per caso un vecchio compagno di giochi.



ACQUARIO - Mercurio in Gemelli porterà movimento, gioia, entusiasmo e allegria in tutte le tue giornate. Sarai il paladino dei tuoi proprietari, che ti porteranno a passeggio nei parchi più belli della città e sfrutteranno la tua bellezza e la tua simpatia per socializzare o rimorchiare qualcuno. A fine mese potresti avvertire un po’ di debolezza e fiacchezza.



PESCI - Mercurio in Gemelli questo mese potrebbe portare piccoli cambiamenti domestici che ti renderanno irrequieto e triste. Tu vorresti avere una cuccia stabile e, invece, non solo vieni spesso spostato di stanza-terrazza-giardino, ma potresti anche dover vivere un trasloco. Venere, nella prima parte del mese, porterà un nuovo amore con una simpatica pelosetta.