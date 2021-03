Pet Astrology: come sarà marzo per il tuo cane

Il mese di marzo per i nostro cani si dividerà in due parti: nella prima, Mercurio in Acquario renderà i vostri amici a quattro zampe particolarmente curiosi, vivaci e desiderosi di esplorare luoghi insoliti e diversi da quelli abituali. Nella seconda parte, Mercurio in Pesci li renderà più dolci, mansueti e desiderosi di coccole. Venere, nel suo transito dai Pesci all’Ariete, potrebbe rendere qualcuno un po’ irrequieto. Con la primavera si risveglieranno nuovi amori anche per loro. Segno per segno , scopriamo cosa hanno in serbo le stelle per i nostri amici cagnolini.

ARIETE - Sei uno dei cani più simpatici del quartiere in cui vivi e, ogni volta che vai a fare una passeggiata, qualcuno si ferma per salutarti o per darti una carezza affettuosa. È bello vederti scodinzolare felice, anche se ti senti un po’ limitato quando hai il guinzaglio. Con Venere nel tuo Segno, dopo il 21 del mese, una cagnolina giocherà a rincorrerti.

TORO - Mercurio in Acquario ti renderà irrequieto nella prima parte del mese: potresti soffrire il fatto che i tuoi padroni dedichino più tempo al loro lavoro che a te. Con l’ingresso di Mercurio in Pesci, il tuo umore migliorerà e inizierai a trascorrere più tempo con le persone con cui vivi e con i loro amici. Per ottenere più croccantini, non abbaiare.

GEMELLI - Se desideri essere addestrato per migliorare le performances fisiche e mentali, Marte nel tuo Segno ti accontenta. I tuoi padroni potrebbero seriamente decidere di fare questo investimento perché credono che tu sia un cane diverso dagli altri, dotato di talenti unici e inimitabili. Tuttavia, rischiano di farti perdere il gusto del divertimento nei parchi.

CANCRO - Prima Venere e poi Mercurio nel Segno dei Pesci ti renderanno il cagnolino più dolce dello Zodiaco. Per tutto il mese farai di tutto per attirare l’attenzione delle persone con cui vivi, per ricevere qualche coccola in più o per avere l’autorizzazione di dormire ai piedi del letto. Con Venere in Ariete, però, i tuoi capricci ti manderanno in punizione.

LEONE - Marte in Gemelli questo mese ti renderà il migliore amico che chiunque vorrebbe avere. Sei sempre presente sia quando i tuoi padroni hanno bisogno di un po’ di dolcezza sia quando vogliono sentirsi al sicuro grazie alla tua compagnia. Anche i cani del quartiere sono sempre felici quando riescono a trascorrere un po’ di tempo a giocare con te.

VERGINE - Questo mese sembri particolarmente insofferente e infelice: probabilmente sei triste perché senti la mancanza dell’ex fidanzato o fidanzata di uno dei tuoi padroncini. Nei tuoi dolcissimi occhi si legge una grande malinconia. Marte in aspetto dissonante ti renderà più aggressivo del solito e sarà compito dei tuoi amici umani prendersi cura di te.

BILANCIA - Sembra che le tue energie siano inesauribili: potresti trascorrere intere giornate a correre nei prati, senza mai fermarti, alla rincorsa di una palla o dei bambini della famiglia, che amano giocare insieme a te. La tua gioia e la tua allegria sono contagiose per chiunque abbia la fortuna di incontrarti durante una passeggiata mattutina o serale.

SCORPIONE - Marte questo mese parla chiaro: desideri accoppiarti e sarà difficile tenerti lontano da alcune cagnoline conosciute al parco o durante le lunghe passeggiate nel quartiere in cui vivi. Nella prima parte del mese Mercurio ti renderà un po’ scontroso con i tuoi padroni. Con Mercurio in Pesci ti trasformerai in un piccolo (o grande) batuffolo di dolcezza.

SAGITTARIO - Con tanti Pianeti in aspetto dissonante, non si può certo dire che marzo sarà un bel mese per te. Potresti sentirti poco in forma fisicamente e avrai bisogno di trascorrere più tempo a riposarti nella tua cuccia oppure nel divano di casa (che tanto ami). La cosa migliore che i tuoi padroncini potrebbero fare per te è coccolarti fino a farti addormentare.

CAPRICORNO - Sei un cagnolino particolarmente sofisticato ed esigente. Questo mese non ti troverai a tuo agio con tutti e abbaierai ogni qualvolta una persona non degna della tua simpatia venga a far visita nella casa in cui vivi. Con Venere in Ariete, dopo il 21, potresti sentire la mancanza di uno dei tuoi padroncini, che dovrà stare fuori per un viaggio d’affari.

ACQUARIO - Questo mese le stelle ti renderanno particolarmente goloso e il rischio è quello che il veterinario imponga ai tuoi padroncini di metterti a dieta. La soluzione sarà quella di bruciare i grassi in eccesso facendo lunghe passeggiate in mezzo alla natura. Marte in Gemelli ti renderà energico e dinamico. La primavera risveglierà il desiderio di accoppiarsi.

PESCI - Sei uno dei compagni a quattro zampe più tenero che ogni uomo vorrebbe incontrare nella sua vita. Forse non lo sai, ma ogni volta che ti strusci nelle gambe delle persone a cui vuoi bene, loro si sentono amate ed è per questo che poi ti strapazzano di coccole. Purtroppo, questo mese, Marte in Gemelli potrebbe mandarti ripetutamente dal veterinario.