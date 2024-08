Pet Astrology: come sarà agosto 2024 per il tuo cane

La Pet Astrology del mese di agosto ci rivela l’Oroscopo per il nostro amico cane. Il mese di agosto porterà con sé una serie di transiti planetari che influenzeranno l'umore e il comportamento dei nostri amici a quattro zampe. Mercurio e Venere si sposteranno dal Leone alla Vergine, mentre Marte transiterà in Gemelli e creeranno un mix interessante di energie. Mercurio favorisce la comunicazione e la curiosità, Venere porta amore e affetto. Marte in Gemelli infonde energia e desiderio di movimento. Scopriamo come questi transiti influenzeranno ciascun cagnolino.