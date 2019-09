Oroscopo: viva la pasta! Una ricetta per ogni Segno

ARIETE - Le pennette all’arrabbiata sono sicuramente il piatto di pasta più indicato per il tuo caratterino focoso. Il peperoncino non può mai mancare nella tua tavola perché serve a dare un gusto più deciso ad ogni pietanza. La tua ricetta non richiede tantissimi ingredienti, ma è fondamentale che la quantità di condimento (quindi, in questo caso, del sugo) sia abbondante. La pasta al dente è sicuramente piacevole per il palato, ma non avere troppa fretta altrimenti rischi di mangiarla troppo dura e cruda!



TORO - Per una persona golosa come te, ci vuole sicuramente un piatto di pasta molto sostanzioso, che contenga ingredienti calorici, nutrienti e saporiti. Nella scelta del formato della pasta, bisogna poi considerare il fatto che tu abbia i gusti semplici. Gli spaghetti alla carbonara sono sicuramente il piatto migliore per soddisfare la tua fame insaziabile. Non ti importa se nella ricetta servita viene scelto il guanciale o la pancetta, ma potresti lamentarti qualora lo chef dovesse eccedere col pepe.



GEMELLI - A te piace giocare anche quando sei a tavola e i tuoi gusti culinari rispecchiano il tuo animo fanciullesco, che va quindi alla ricerca di forme curiose e simpatiche e gusti semplici, ma sfiziosi. Qualsiasi età tu abbia, per te è quasi impossibile non fare i capricci. Il piatto di pasta che potrebbe soddisfare i tuoi gusti sono le conchiglie con la scamorza e il bacon croccante. Non ti piace abbondare con le quantità perché tu riesci a stancarti persino di mangiare e lasceresti mezzo piatto vuoto.



CANCRO - In cucina secondo te dovrebbero sempre essere rispettate le tradizioni familiari e non ti piace l’idea di sperimentare ricette nuove o esotiche. Hai un’agenda con annotate le ricette della nonna o di una zia lontana. Il piatto di pasta più affine ai tuoi gusti potrebbero essere le tagliatelle alla bolognese, rigorosamente fatte in casa. Per fare il ragù segui un lento procedimento che viene tramandato da intere generazioni e ti piacerebbe tanto tramandarlo ai figli dei tuoi figli e così via.



LEONE - Sei una persona esuberante, ma non si può certo dire che tu abbia gusti sofisticati in cucina. L’importante è che i tuoi piatti si facciano notare, per il loro profumo e per il loro aspetto vivace (vietato presentarti piatti tristi o dai colori spenti). Un tipico piatto che potrebbe renderti felice sono i bucatini all’amatriciana. È un formato di pasta che si fa notare e ti permette di gustare ancor meglio il condimento. Nella foga di mangiare, dovresti cercare di far attenzione a non sporcarti.



VERGINE - Un’alimentazione sana sta sicuramente alla base del tuo benessere e non ti piace abusare con i carboidrati e con la pasta perché pensi che ti appesantiscano e che si accumulino poi sulla pancia o sui fianchi. Ti piace comunque sperimentare nuove ricette light e tra le tue preferite ci potrebbero essere gli spaghetti integrali con zucchine e una spolverata di scorza di limone sopra. È difficile che tu superi gli 80 grammi, ma se inviti qualcuno a cena, cerca di essere più flessibile con le porzioni.



BILANCIA - Anche in cucina per te dovrebbe sempre esserci eleganza e ci tieni ad apparecchiare sempre con gusto e stile, rendendo la tua tavola una tela su cui dipingere i tuoi piatti. Non sei a favore dei piatti ipercalorici, ma quando sei in compagnia ti concedi qualche strappo alla regola. Tra i tuoi piatti preferiti, potrebbero esserci gli spaghetti alla chitarra con pesto di rucola e pomodori secchi, da abbinare a tovaglioli che richiamino i toni del verde e accessori rossi per dare un tocco di colore in più!



SCORPIONE - Non hai la fama di essere una persona particolarmente golosa, ma in cucina hai sicuramente le tue preferenze e potrebbero esserci tanti condimenti della pasta che scarti a priori per la loro consistenza o il loro odore. I piatti troppo caserecci non fanno per te e preferisci qualcosa che ti faccia emozionare anche con la vista, come ad esempio le linguine al nero di seppia. Non le mangi cucinate da chiunque e, se ti vengono servite troppo cotte, non esiti sicuramente a mandare il piatto indietro.



SAGITTARIO - Durante i tuoi tantissimi viaggi, hai avuto modo di sperimentare gusti culinari esotici e diversi dalle solite tradizioni regionali. Ti piace quindi sorprendere i tuoi commensali con ricette stravaganti, che non sempre vengono apprezzati come tu vorresti. Tra questi, si possono sicuramente annoverare le farfalle con gamberetti e ananas. Il formato lo scegli in base all’emozione del momento e in questo caso, le farfalle, ti trasmettono libertà. In caso di emergenza, hai i sughi pronti a portata di mano.



CAPRICORNO - Sei assolutamente sfavorevole ad ogni forma di spreco e, quando cucini per qualcuno, ti dispiace che non venga consumato tutto quello che prepari, inclusa la pasta. Opti dunque per ricette che possano essere gustate anche il giorno dopo. L’ideale per te potrebbe essere un’insalata di pasta fredda con pomodoro, mozzarella e basilico. Gli unici accorgimenti che dovresti avere ricadono sulla quantità di sale (evita di metterne troppo poco) e sulla scelta dell’olio d’oliva (usa l’extravergine!).



ACQUARIO - In mezzo ai tuoi molteplici impegni, qualche volta trovi anche il tempo di cucinare per i tuoi amici. Non sempre però ne hai abbastanza per cucinare ricette estrose e sofisticate. Per fortuna esistono i condimenti pronti e tra questi il tuo preferito potrebbe essere il pesto (quando sei nelle tue fasi “no global”, lo compri di marche diverse e poco conosciute). Ai classici fusilli al pesto, per aggiungere un pizzico di originalità, ti piace aggiungere qualche ingrediente extra come il mais o la panna.



PESCI - Per te cucinare è un modo di prendersi cura degli altri e cerchi sempre di accontentare i tuoi commensali cucinando piatti prelibati, che richiedono tempo e impegno nella loro preparazione. Cerchi anche di rispettare i tuoi gusti, che non sono sicuramente semplici. Il piatto di pasta che si potrebbe abbinare al tuo Segno Zodiacale sono i paccheri allo scoglio. Ci tieni ad una pasta di alta qualità, non disponibile in tutti i supermercati, e spesso deleghi qualcuno per andare a comprarla al tuo posto.