Oroscopo del Sesso: come sarà per i 12 Segni settembre 2024

CANCRO LUI - Marte nel tuo segno è un grande alleato e ti porterà grande energia a livello fisico per tutto il mese. Venere in Bilancia potrebbe invece renderti sofferente a livello emotivo. Quando entrerà in Scorpione, le tue relazioni diventeranno più appaganti e gratificanti sotto ogni aspetto. Plutone in Capricorno non sempre ti farà infrangere i tuoi tabù.

LEI - Marte in Cancro ti aiuterà a esprimere le tue emozioni in modo autentico e intenso. Con Venere in Bilancia non ti sentirai del tutto soddisfatta e vivrai dei momenti di emozioni contrastanti. Dovrai attendere Venere in Scorpione per portare le tue relazioni a una dimensione più profonda e appassionata. Sii paziente e tutto si sistemerà.