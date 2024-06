Oroscopo: come sarà il sesso nel mese di luglio

L'Oroscopo ci rivela che il mese di luglio si aprirà con Venere in Cancro e Marte in Toro, che daranno voce alla tenerezza e all’affidabilità nelle coppie dello Zodiaco. Poi l’atmosfera astrologica si trasformerà e diventerà più movimentata e maliziosa. Venere in Leone (il giorno 11) e Marte in Gemelli (il giorno 20) renderanno le storie d’amore più frizzanti, esplosive e passionali. Tante coppie si riscopriranno più complici nel confidarsi i loro desideri. Lilith in Bilancia non farà mancare quel pizzico di eleganza che renderà ogni incontro romantico indimenticabile. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco!