Oroscopo: i nonni e le nonne dello Zodiaco 

Il 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni, figure sempre più importanti nella vita di ciascun individuo. Quasi sempre i nostri ricordi più belli dell’infanzia sono legati a loro. Non tutti i nonni, però, sono uguali e si comportano allo stesso modo. L’Oroscopo e le Stelle ci mostrano che tipo di nonni o nonne diventiamo in base al nostro Segno Zodiacale . Possiamo condividere con loro queste parole, per celebrare la loro festa!

ARIETE - Il nonno - Insegni ai tuoi nipoti ad avere uno spirito avventuriero e combattivo. Sin da quando sono piccoli, cerchi di spiegare che la competizione non serve per metterli contro gli altri, ma per interagire e dare il meglio di sé. Sei molto amato.

La nonna - Non sei una nonna che si perde nelle sdolcinatezze, però sei molto affettuosa e ci tieni che i tuoi nipoti sentano il tuo calore. Li incoraggi sempre a dare il massimo e a rialzarsi tutte le volte che cadono. Sei un esempio di fierezza per loro.



TORO - Il nonno - Sei un nonno affettuoso e generoso. Ai tuoi nipoti non mancheranno mai abbracci avvolgenti e senso di protezione. Nei tuoi cassetti ci sono sempre delle caramelle e un po’ di soldi messi da parte per loro (al momento del bisogno e non solo).

La nonna - Il tuo istinto protettivo si fa sentire sempre con i tuoi nipoti e ti preoccupi sempre che abbiano mangiato a sufficienza e si garantiscano uno stile di vita agiato e confortevole. Le tue ricette li accompagnano durante tutto il corso della vita.



GEMELLI - Il nonno - Sei un nonno allegro e divertente. I tuoi nipoti ti danno la possibilità di tirar fuori il tuo lato fanciullesco. Li fai giocare e divertire e, anche quando crescono, fai lunghe passeggiate con loro. Stimoli sempre la loro curiosità coi tuoi interessi.

La nonna - L’idea di essere nonna inizialmente ti fa rabbrividire perché ti consideri sempre e comunque una ragazzina. Non stai mai ferma e porti i tuoi nipoti a fare shopping nei loro negozi preferiti. Li rendi felici con la tua allegria e tante piccole sorprese.



CANCRO - Il nonno - Sei un nonno dolcissimo e i tuoi nipoti si sentono sempre stra-coccolati in tua compagnia. Gli mostri spesso le foto della tua infanzia e della tua famiglia. Quando ti abbracciano, ti si scioglie il cuore e senti di aver fatto qualcosa di importante.

La nonna - Ami profondamente sia i tuoi figli che i tuoi nipoti e ti rendi sempre disponibile per aiutarli in qualsiasi modo. Cerchi sempre di insegnar loro il valore della famiglia e il rispetto per la natura e per gli animali. Casa tua è un nido accogliente.



LEONE - Il nonno - In quanto tuoi eredi, i tuoi nipoti scoprono molto presto di avere a che fare col re della famiglia. Sei molto generoso, affettuoso e magnanimo nei loro confronti, ma pretendi anche che ti facciano qualche piccola cortesia, quando glielo domandi.

La nonna - Per te i tuoi nipoti sono un motivo di grande orgoglio e vanità. Ti piace portarli in giro con te ed elogiarli pubblicamente per la loro bellezza o per i loro tantissimi talenti. Ammettilo: l’oggettività, quando diventi nonna, viene spesso a mancare.



VERGINE - Il nonno - Come nonno, non sei sicuramente il massimo dell’affettuosità, ma anche il tuo cuore si scioglie e ti perdi in qualche abbraccio. Sei sempre attento che i tuoi nipoti studino e prendano bei voti a scuola. Dai tanti consigli anche sul loro lavoro.

La nonna - Sei una nonna precisa e puntigliosa: sei sempre attenta che i tuoi nipoti siano puliti, ben curati e non creino troppo disordine intorno a loro. Hai bisogno di tenerli sempre sotto controllo perché, molto spesso, vai in ansia e ti preoccupi per loro.



BILANCIA - Il nonno - Anche come nonno, sei raffinato ed elegante e ci tieni che i tuoi nipoti ti facciano fare bella figura con i tuoi amici, a cui racconti spesso le loro vicissitudini. Insegni la gentilezza e, qualche volta, copri le loro bugie con i loro genitori.

La nonna - Sei una nonna socievole e brillante. Cerchi sempre di insegnare ai tuoi nipoti la leggerezza e l’ironia. Ti preoccupi che siano ben vestiti, profumati e li riempi di domande sulla loro vita amorosa. Non vedi l’ora di conoscere fidanzati o fidanzate.



SCORPIONE - Il nonno - Quando sei di buon umore, sei uno dei nonni più dolci e teneri dello Zodiaco e scherzi gioiosamente con i tuoi nipoti. Quando invece sei di cattivo umore, scattano punizioni per ogni loro mancanza nei tuoi confronti. Quel che è giusto, è giusto.

La nonna - Hai spesso il sospetto che i tuoi nipoti ti raccontino delle bugie ed è per questo che li metti costantemente alla prova per testare la loro sincerità. Non accetti che ti dicano di no e, in questi casi, tendi a mettere in loro dei piccoli sensi di colpa.



SAGITTARIO - Il nonno - Sei un nonno allegro, solare, vivace e positivo. Molte volte non ti rendi conto di non essere in grado di svolgere le stesse attività dei tuoi nipoti, soprattutto quando si parla di fare sport. Mostri sempre loro il lato più bello della vita.

La nonna - Sei una nonna moderna, ti piace viaggiare e spesso porti con te anche i tuoi nipoti (specialmente quando sono molto piccoli). Insegni loro le preghiere e li sproni a porsi delle domande sul significato spirituale della vita. Sei molto amata.



CAPRICORNO - Il nonno - A volte sembri un nonno molto duro e severo. In realtà, cerchi sempre di rappresentare una figura saggia per i tuoi nipoti, che in te vedono una roccia. Quando ti abbracciano o ti baciano all’improvviso, rimani sempre senza parole e arrossisci.

La nonna - Sei la tipica nonna maresciallo e insegni ai tuoi nipoti che le regole vanno sempre rispettate. Per te è importante che sappiano dare un giusto valore a ogni cosa. Sei sicura che i tuoi insegnamenti ritorneranno utili quando inizieranno a lavorare.



ACQUARIO - Il nonno - Sei decisamente il nonno più stravagante dello Zodiaco e ti perdi sempre in discorsi interessantissimi con i tuoi nipoti. Parlate di pianeti, di stelle, di alieni e molto spesso suoni o canti qualcosa per loro. In tua compagnia si trovano sempre a loro agio.

La nonna - Sei una nonna un po’ fuori dalle righe. Credi che la società imponga già troppe regole ai tuoi amatissimi nipoti e così, almeno tu, cerchi di insegnargli la libertà. Sentendosi liberi, possono sviluppare un maggior senso della responsabilità.



PESCI - Il nonno - Sei un uomo sensibile e, sin da quando i tuoi nipoti sono piccoli, racconti loro tante dolci e fantasiose metafore sul significato della vita. Ogni volta che hanno un problema, si rivolgono a te con la certezza che li potrai dolcemente consolare.

La nonna - Sei una nonna un po’ svampita e, quando ti vengono affidati i tuoi nipoti, qualche volta vai in tilt. Ti innamori di loro sin dal primo momento in cui li vedi e forse è proprio per questo che non riesci mai a dir loro di no. Insegni loro a sognare.