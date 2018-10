Oroscopo: dimmi il tuo Segno e ti dirò che nonno sei

La nonna ARIETE - Se hai una nonna Ariete, sicuramente sai che non le piace perdere tempo in cose sdolcinate, ma quando ti abbraccia ti fa sentire al sicuro e al riparo da tutti i problemi che ci sono intorno a te. Ti sprona a dare il meglio di te in ogni circostanza!

Il nonno ARIETE - È il nonno numero uno dello Zodiaco e ti insegna a combattere per i tuoi ideali. Con lui puoi imparare che anche dalla sconfitta si traggono sempre dei preziosi insegnamenti. Portalo a vedere le tue gare sportive: è il tuo fan più fedele e vivace.



La nonna TORO - Con una nonna del Toro puoi avere la certezza di non morire mai di fame perché lei ama nutrirti e prepararti tutte le tue pietanze preferite. Non accetta eventuali rifiuti. È molto possessiva e potrebbe essere gelosa del tuo rapporto con l’altra nonna.

Il nonno TORO - È un nonno molto affettuoso e per lui è fondamentale sapere di essere un punto di riferimento importante per te. Se hai bisogno di denaro, non c’è bisogno di domandarglielo perché sarà sempre pronto ad offrir - elo lui (insieme a qualche caramella).



La nonna GEMELLI - Se hai una nonna dei Gemelli, conosci benissimo la sua principale peculiarità: riempirti di regali! Qualsiasi età tu abbia, lei scoverà qualcosa che desideri e che può rendere la tua giornata più allegra e divertente. Non chiederle di stare in casa però!

Il nonno GEMELLI - Dietro la sua autorevolezza si nasconde un bambino e adora specchiarsi nel tuo sguardo. Gli piace stimolare la tua curiosità regalandoti dei libri oppure portandoti in giro per le vie più movimentate della città. Per lui ogni giorno con te è una festa.



La nonna CANCRO - Con una nonna del Cancro puoi avere la certezza che ci sia sempre qualcuno pronto ad accoglierti in casa in qualsiasi ora del giorno e della notte. Lei ti insegna il valore della famiglia e l’amore per gli animali. Ti paga per ricevere tanti baci da te.

Il nonno CANCRO - È il nonno più dolce dello Zodiaco e si preoccupa sempre di non ferirti o di farti ricevere poco amore. Quando vuoi ottenere qualcosa da lui, è sufficiente che lo abbracci dolcemente e che gli chieda di guardare insieme a te le foto della sua infanzia.



La nonna LEONE - Lei è la tipica nonna che mette in mostra i suoi nipoti, per far vedere al mondo quanto sono belli, bravi e intelligenti. Se devi celebrare un successo, coinvolgila e chiedile di aiutarti ad organizzare la festa più fantastica e grandiosa del mondo.

Il nonno LEONE - Il re dello Zodiaco tratta i suoi nipoti come dei veri principi e principesse. È importante che tu mostri sempre un grande rispetto verso di lui e in cambio avrai tanti piccoli e grandi privilegi. È un nonno generoso e non vorrebbe mai vederti piangere.



La nonna VERGINE - La tua nonnina è la maestra dell’ordine e della pulizia. Non pretende che tu abbia la sua stessa precisione maniacale, ma esige che ti lavi le mani prima di mangiare e che i denti prima di andare a letto. Ama prendersi cura di te quando ti ammali.

Il nonno VERGINE - Non sarà il nonno più affettuoso dello Zodiaco, ma probabilmente è il più ironico e il più intelligente. Gli piace scherzare con te e mettere alla prova la tua cultura e le tue abilità scolastiche. Se prendi un buon voto, vince pure la sua avarizia.



La nonna BILANCIA - Lei è la nonna più curata dello Zodiaco e ci tiene che tu sia sempre elegante e abbia un look adeguato alle circostanze. Non dire parolacce in sua presenza: la faresti soffrire. Di fronte alle piccole bugie, è la prima a chiudere un occhio (o anche due).

Il nonno BILANCIA - Il nonno della Bilancia è un maestro di buone maniere e, sin dalla più tenera età, ti insegna la gentilezza e la buona educazione. È sempre profumato e gli piace portarti in giro per negozi a fare shopping oppure a fare colazione nel suo bar preferito.



La nonna SCORPIONE - Se pensi di poter nascondere qualcosa alla tua nonna Scorpione, scordatelo: lei capisce sempre tutto quello che ti passa per la testa e sa cosa dirti per farti placare o per farti ragionare. Se ti chiede un piccolo favore, non osare dirle di no.

Il nonno SCORPIONE - Il nonno dello Scorpione non lascia passare nessuna delle tue marachelle e con lui rischi di trascorrere tanto tempo in punizione. Se però è di buon umore, diventa uno dei nonni più affettuosi e coccolosi dello Zodiaco. Non riesci a prenderlo in giro.



La nonna SAGITTARIO - Se hai una nonna del Sagittario, la fortuna è quella di poter viaggiare insieme a lei in giro per il mondo. Ti racconta storie fantastiche su qualsiasi oggetto si trovi esposto in casa sua. È lei che ti insegna a fare le preghiere e dire grazie alla vita.

Il nonno SAGITTARIO - È spesso un buon modello di vita per tutti i suoi nipoti: è sempre allegro e positivo. Quando sei triste, puoi sempre contare su una sua buona parola. Gli piace accontentare i tuoi capricci, fare sport insieme a te e portarti al cinema insieme a lui.



La nonna CAPRICORNO - A lei piacerebbe avere dei nipoti-soldatini che eseguono i suoi ordini, ma spesso il destino non la accontenta. Anche se ti sembra poco affettuosa, osserva il suo volto quando le dici che le vuoi bene o quando la abbracci calorosamente: si scioglie!

Il nonno CAPRICORNO - Probabilmente dà l’impressione di essere un nonno molto severo, ma a lungo andare i suoi insegnamenti diventano molto preziosi. È una fonte inesauribile di saggezza e dispensa buoni consigli su qualsiasi cosa tranne una: la vita sentimentale.



La nonna ACQUARIO - Non aspettarti la figura di una nonna tradizionale. Con la nonna Acquario puoi fare tutto quello che i tuoi genitori ti hanno vietato: andare a letto tardi, mangiare tutte le caramelle che desideri e persino ascoltare il tuo oroscopo alla radio.

Il nonno ACQUARIO - Non è da tutti avere un nonno che ti parli di extraterrestri o di viaggi nello spazio. È un nonno stravagante e dietro i suoi racconti interessanti si nasconde tanta saggezza. Con lui puoi non aver timore di confidare i segreti di cui hai più vergogna.



La nonna PESCI - La nonna dei Pesci si innamora follemente dei suoi nipoti e tende a lasciargli fare tutto quello che vogliono. Non riesce a dire di no nemmeno quando si tratta di coprire un’assenza a scuola o qualche piccola bugia. È impossibile non volerle bene!

Il nonno PESCI - Quello che si ricorda più facilmente del nonno dei Pesci, sono le favole che racconta ai suoi nipoti, anche quando sono grandi. È un nonno sensibile e riesce a rendere tutto più semplice con le sue metafore sulla vita. Ti può insegnare la fantasia!