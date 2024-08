Oroscopo del Sesso: come sarà il mese di agosto 2024

L'Oroscopo ci rivela, Segno per Segno, cosa hanno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco.Venere transiterà in Leone per i primissimi giorni del mese, ma trascorrerà la maggior parte del suo tempo in Vergine (a fine mese entrerà in Bilancia). Marte, invece, per tutto il tempo sarà in Gemelli. L’amore e la passione non viaggeranno sempre di pari passo e spesso le relazioni più appaganti sessualmente saranno le meno stabili sentimentalmente. Plutone in Acquario insieme a Lilith in Bilancia renderanno Marte ancora più efficace per i Segni d’Aria, che vivranno la passione in forme inusuali e appaganti.