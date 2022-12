Oroscopo: come sarà il Natale dei 12 Segni

Qualcuno, però, potrebbe sentirsi a disagio con l’intero parentado o con la suocera in casa. Altri, invece, si dedicheranno soltanto ai piaceri della tavola e del vino. Altri ancora si divertiranno a scartare i regali. L’Oroscopo ci svela come vivrà il Natale ciascun Segno Zodiacale … per festeggiare in armonia con le Stelle !

ARIETE - Per te quest’anno il Natale non sarà particolarmente spensierato perché i tuoi pensieri saranno catturati da alcune problematiche lavorative che non sei riuscita a risolvere prima dei festeggiamenti. Fortunatamente potrai contare su una schiera di amici che ti sosterranno e chi ti faranno vivere momenti magici e divertenti in loro compagnia. Del resto, è sempre un buon momento per brindare!



TORO - Non sarà facile staccare la spina dagli impegni lavorativi, ma se riuscirai a farlo potrai goderti un Natale sorprendente! Avrai la possibilità di rivedere alcune persone che vivono lontano da te e con cui hai sempre avuto un ottimo rapporto. Inoltre, il Natale servirà anche per ricongiungere le coppie che hanno una relazione a distanza. La spiritualità avrà un posto d’onore nel tuo cuore.



GEMELLI - Energica e vivace, non solo renderai divertente e magico il tuo Natale, ma con il tuo entusiasmo coinvolgerai tantissime persone con cui avrai il piacere di festeggiarlo. Tra un brindisi e l’altro, potresti ricevere il messaggio o la telefonata di un ex che ti sorprenderà. Saprai sicuramente gestire qualsiasi cosa con il sorriso perennemente stampato sulle tue labbra. Sei felice e lo sanno tutti.



CANCRO - Non sarà un Natale particolarmente divertente, se continuerai a tormentarti con pensieri legati ad un passato poco felice e poco godereccio. Evita di pensare a tutto ciò che è andato storto nella tua vita e prova a focalizzarti su una possibile nuova nascita interiore, che ti consentirebbe di guardare tutti i tuoi problemi da un nuovo punto di vista. Impegnati per andare d’accordo con gli altri.



LEONE - Il Natale non sarà particolarmente entusiasmante se non riuscirai a stare al centro dell’attenzione! Eppure, potrebbe essere una buona occasione proprio per imparare a farsi apprezzare dagli altri anche in momenti in cui non rivesti qualche ruolo particolarmente appariscente. Saranno le piccole cose a far la differenza. Per quanto riguarda i regali, di piccoli apprezzi soltanto i gioielli.



VERGINE - Nonostante la tua forma fisica non sia particolarmente brillante, con un occhio di riguardo in più per la tua salute riuscirai a trascorrere un Natale fantastico, all’insegna della gioia e del buonumore. Ti divertirai a scartare i regali insieme ai più piccoli della famiglia e avrai la possibilità di insegnargli a riordinare tutto, dopo aver invaso la casa di carta e nastri colorati. L’amore trionferà.



BILANCIA - Probabilmente sarai costretta a festeggiare il Natale in compagnia di parenti che hai volutamente ignorato per tutto l’anno e non sarà molto piacevole non avere argomenti in comune durante il pranzo o la cena. Sposta la tua attenzione su qualcosa di più bello, lascia che qualcuno ti faccia ridere e non pensare nemmeno alle storie d’amore che son finite. Ce ne saranno di più belle!



SCORPIONE - Non puoi sottrarti dagli impegni e dalle responsabilità domestiche e familiari. Armati di coraggio e preparati a stare a tavola in mezzo a tante chiacchiere noiose, ma con del buon vino che renderà tutti più allegri e simpatici. Il tuo telefono squillerà in continuazione e pioveranno auguri da tutte le parti. Evita, però, di passare troppo tempo sui social network e abbraccia coloro che hai vicino.



SAGITTARIO - Metti da parte il tuo malumore e ricordati che sei nata per essere una persona ottimista e fiduciosa nei confronti del destino. Il Natale sarà più sorprendente di quanto immagini e riceverai anche dei piccoli regali che ti conquisteranno. Una telefonata o un messaggio particolarmente significativo ti farà comprendere che, in determinate occasioni, è più facile perdonare qualcuno per i torti subiti.



CAPRICORNO - Non ci sarà bisogno di ubriacarti perché trascorrerai un Natale entusiasmante e straordinario in compagnia delle persone che ami, dei tuoi amici e ovviamente del partner. Sarà il suo amore il regalo più bello che riceverai perché non ti eri mai sentita tanto desiderata nella vita di coppia. Ricordati di rispondere ai numerosi auguri che riceverai. Tutti resteranno stupiti dalla tua tenerezza.



ACQUARIO - La magia del Natale entrerà nelle tue vene e potrai trascorrere una giornata gioiosa e avvincente, ricca di colpi di scena. Ti sentirai in grado di realizzare non solo i tuoi sogni, ma anche quelli delle persone che ti stanno vicino. Potrai inoltre nutrire il tuo lato spirituale con qualche canto o con delle letture che ti faranno vibrare in sintonia con l’universo. Qualcuno ti farà un regalo di nascosto.



PESCI - Non fingere di voler trascorrere il Natale in solitudine perché non rientra proprio nella tua natura. Cerca di mettere da parte i rancori e le recriminazioni familiari e lasciati travolgere da un’atmosfera di gioia e di festa. Ci saranno tanti amici pronti a rallegrarti e a coccolarti. Riceverai da loro dei regali speciali, che hai sempre desiderato. Bada bene ai tuoi presentimenti perché saranno profetici.