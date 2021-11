Astrologia: i Pianeti dello Scorpione

Nel cerchio dello Zodiaco, i Pianeti si dispongono nei dodici Segni Zodiacal i in modo da manifestare diverse qualità in ciascuno di essi. Ci sono Pianeti che si trovano a loro agio in un Segno e altri che in quel Segno si sentono repressi nella loro natura. Per ogni Segno Zodiacale esiste un Pianeta che si trova in domicilio, esaltazione, caduta ed esilio . Nella posizione di domicilio ed esaltazione i Pianeti esprimono al massimo le loro energie. Invece, in caduta e in esilio, tendono ad emergere soltanto le caratteristiche più ombrose di quel Pianeta.

I Pianeti del Segno Zodiacale dello Scorpione sono spesso discussi tra astrologi con filosofie diverse tra loro. Ecco un quadro generale:



Domicilio - Plutone, il dio degli Inferi, non può che avere il suo domicilio nel tetro e oscuro Segno dello Scorpione, il più temuto dello Zodiaco. Anche Marte viene spesso considerato in domicilio in questo Segno. Il Pianeta della guerra trova terreno fertile in un Segno battagliero e vendicativo, che non conosce le mezze misure.



Esaltazione - L’esaltazione di Urano viene attribuita al Segno dello Scorpione. Urano, il Pianeta della ribellione, della trasformazione, della tecnologia e dell’innovazione, esprime al massimo il suo potere in un Segno che non ha paura di superare i limiti e affronta a testa alta sia il successo più elevato che il fallimento più drastico.

Ci sono pensieri astrologici che vedono Mercurio esaltato nel Segno dello Scorpione. Probabilmente, in questo Segno in cui le idee sono contorte e complesse, soltanto Mercurio riesce a destreggiarsi con successo.



Esilio - Venere ha il suo esilio nel Segno dello Scorpione e dell’Ariete, ossia i Segni che danno il domicilio a Marte. Il Pianeta dell’amore non riesce proprio a manifestare la sua bellezza in un Segno cupo e tenebroso.



Caduta - La Luna, con la sua simbologia fortemente legata all’interiorità e alle emozioni ha la sua caduta nel Segno dello Scorpione. Questo Segno tende infatti ad enfatizzare negativamente ogni emozione che vive. Chi nasce con la Luna in Scorpione ha spesso “l’anima in pena” e si perde nei tormenti del suo mondo interiore. Secondo alcune tradizioni astrologiche la caduta della Luna non è in Scorpione, ma in Vergine. Inoltre, c’è chi considera lo Scorpione come il Segno della caduta di Giove. Giove sembra troppo ottimista per star bene in un Segno catastrofista come lo Scorpione